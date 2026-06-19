TP.HCM trình dự án 29.300 tỉ đồng 'đánh thức' không gian ven sông Bến Nhà Rồng - Khánh Hội 19/06/2026 09:45

(PLO)- Ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây mới cầu Tân Thuận 1... là những hạng mục đáng chú ý trong siêu dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Sáng 19-6, tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa XI lần thứ ba, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP chủ trương đầu tư dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án hướng đến hình thành không gian văn hóa, công cộng và cảnh quan ven sông quy mô lớn tại khu vực trung tâm.

TP.HCM trình dự án 29.300 tỉ đồng "đánh thức" không gian ven sông Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: NHƯ NGỌC

Theo đề xuất, dự án thuộc nhóm A với tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 73,3 ha. Thời gian xây dựng dự kiến từ quý III-2026 đến quý II-2029, thời hạn hợp đồng là bảy năm, gồm giai đoạn xây dựng và thanh toán.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là khoảng 29.317 tỉ đồng, bao gồm lãi vay. Nhà đầu tư sẽ huy động 100% vốn thực hiện dự án, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, phần còn lại là vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT với phương án thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách TP.

Dự án được chia thành năm dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần xây dựng Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng; chỉnh trang cảnh quan khu vực Khánh Hội hơn 4.600 tỉ đồng; nâng cấp hạ tầng giao thông trục Nguyễn Tất Thành khoảng 5.500 tỉ đồng.

Cạnh đó, đầu tư cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng và nâng cấp hạ tầng trục Tôn Đức Thắng khoảng 4.000 tỉ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 11.000 tỉ đồng.

Theo tờ trình, dự án được kỳ vọng hoàn thiện hạ tầng giao thông bờ Tây sông Sài Gòn thông qua việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây mới cầu Tân Thuận 1, mở rộng cầu Tân Thuận 2, mở rộng đường dẫn từ hai cây cầu tới đường Lê Trọng Lư.

Dự án sẽ có hầm đi bộ từ đường dẫn cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh và ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng theo quy hoạch khu vực Bến Bạch Đằng nhằm giảm ùn tắc và nâng cao năng lực kết nối giao thông.

Khu vực Bến Bạch Đằng cũng được xây dựng thêm bãi đậu xe ngầm, trung tâm thương mại ngầm, cải tạo kiến trúc cảnh quan, công viên cây xanh, sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh, các công trình phụ trợ.

Dự án sẽ cải tạo toàn diện khu vực, mở rộng không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh, chuyển đổi các kho bãi thành công viên, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng; được kỳ vọng hình thành trục công viên ven sông liên tục từ Ba Son - Bến Bạch Đằng - Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, phát huy giá trị cảnh quan dọc sông Sài Gòn.