Quy định mới về chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe lãnh đạo cấp cao 19/06/2026 11:03

(PLO)- Quy định của Ban Bí thư nêu rõ bốn nhóm cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ. Đồng thời, cán bộ phải khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện và kết luận phân loại sức khoẻ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định 200-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Quy định này quy định về việc khám sức khoẻ định kỳ; chăm sóc ngoại viện, khi đi công tác; khám bệnh, chữa bệnh, quy trình, thủ tục khám, chữa bệnh; kinh phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh đối với cán bộ. Đồng thời, văn bản nêu rõ các chế độ, chính sách đối với người làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Kiểm tra toàn diện sức khỏe trước khi bổ nhiệm

Những đối tượng được áp dụng gồm cán bộ được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ là các đồng chí cán bộ đương chức, nguyên chức hoặc đã nghỉ hưu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Chế độ này cũng áp dụng với bố, mẹ, phu nhân hoặc phu quân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra còn có cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ; các thành viên Hội đồng chuyên môn; cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị tham mưu trực tiếp về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ.

Quy định của Ban Bí thư nêu rõ bốn nhóm cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Về nguyên tắc thực hiện, quy định nêu rõ cán bộ đồng thời giữ nhiều chức danh, chức vụ thì thực hiện chế độ, chính sách theo chức danh, chức vụ cao nhất. Việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ phải bảo đảm đúng đối tượng theo quy định, trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ phải được thực hiện chặt chẽ, giúp sàng lọc, dự báo, phát hiện sớm các nguy cơ để có giải pháp phù hợp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cán bộ. Thông tin về sức khoẻ, hồ sơ sức khoẻ của cán bộ được bảo mật và thực hiện nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Các cơ quan liên quan được huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo quy định để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cán bộ.

Liên quan đến khám sức khoẻ định kỳ, theo Quy định của Ban Bí thư, cán bộ phải khám sức khoẻ định kỳ sáu tháng/lần tại các bệnh viện trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ. Cán bộ phải thông tin đầy đủ, trung thực về tình hình sức khoẻ của bản thân với Hội đồng chuyên môn. Hội đồng chuyên môn chịu trách nhiệm về quyết định chẩn đoán bệnh; về phương pháp điều trị phù hợp với chẩn đoán bệnh, tình trạng bệnh của cán bộ.

Quy định yêu cầu thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện và kết luận phân loại sức khoẻ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý. Việc này cũng áp dụng với việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Những ai sẽ được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ?

Cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ được chia làm bốn nhóm.

Nhóm I là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, gồm các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư.

Nhóm II là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Nhóm III là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Nhóm này gồm Ủy viên Trung ương Đảng chính thức, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội), Tổng Kiểm toán Nhà nước; bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Ngoài ra còn có Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là trưởng tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng đó là các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thường trực của các Đảng ủy: Các cơ quan Đảng Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; bí thư tỉnh ủy, thành ủy; phó bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND; phó bí thư thành ủy, chủ tịch UBND của TP Hà Nội và TP.HCM, cũng thuộc nhóm III.

Nhóm IV là cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Nhóm này có các chức danh Phó trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản…

Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trợ lý của các Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Trưởng ban đảng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao; Thẩm phán TAND Tối cao, kiểm sát viên VKSND Tối cao…