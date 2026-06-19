TP.HCM trình dự án đường vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu 93000 tỉ đồng 19/06/2026 07:59

(PLO)- Dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỉ đồng, được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ 90-120 phút xuống còn 15-20 phút, hình thành “khớp nối chiến lược” giữa đô thị lõi TP.HCM với khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu.

Sáng 19-6, Thường trực HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

UBND TP.HCM đã có tờ trình khẩn gửi đến kỳ họp về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo tờ trình, dự án có tên gọi là Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối TP.HCM trước đây và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BT). Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, được thực hiện tại xã Cần Giờ, vịnh Gành Rái, phường Tam Thắng, phường Vũng Tàu và phường Rạch Dừa.

Phối cảnh thiết kế cầu đường vượt biển Cần Giờ -Vũng Tàu. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Dự án có tổng chiều dài hơn 14 km. Trong đó, phần đường dài 1.898 m, gồm phía xã Cần Giờ dài 738 m, phía Vũng Tàu dài 1.159 m. Phần cầu vượt biển dài hơn 8.000 m, gồm phía xã Cần Giờ dài hơn 5.000 m, phía Vũng Tàu dài hơn 2.900 m.

Dự án còn có phần đường kết nối từ cầu vào hầm dài gần 300 m. Phần hầm vượt biển dài 3.850 m, gồm hầm dìm dài 3.000 m, hầm kín 430 m và hầm hở 420 m.

Tuyến đường được thiết kế quy mô 6 làn xe cơ giới. Hầm vượt biển theo phương án hầm dìm có bề rộng 34,6 m, cầu vượt biển rộng hơn 26 m, phần đường rộng 34,5 m.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2025-2029, trong đó thời gian xây dựng công trình từ năm 2026-2029. Diện tích sử dụng đất, mặt nước cho dự án khoảng hơn 169 ha.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 93.160 tỉ đồng, không sử dụng vốn nhà nước. Nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để thực hiện.

Nhà đầu tư lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ (đại diện liên danh), Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và phát triển thương mại Điền Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư phát triển Kinh doanh Lâm Viên.

Một đoạn của dự án sẽ được làm hầm ngầm.Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Dự án là trục kết nối duy nhất trực tiếp giữa TP.HCM và Vũng Tàu qua tuyến ven biển. Công trình góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ 90-120 phút xuống còn 15-20 phút, hình thành “khớp nối chiến lược” giữa đô thị lõi TP.HCM với khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu.

TP.HCM cũng kỳ vọng dự án sẽ hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn và tăng năng lực khai thác cụm Cái Mép - Thị Vải, phát triển hành lang logistics - cảng biển. Dự án giúp giảm áp lực giao thông Quốc lộ 51 và đường tỉnh 965, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam TP.