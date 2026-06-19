Đoàn đại biểu Đảng ủy UBND TP.HCM thăm và chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6 19/06/2026 16:10

(PLO)- Đảng ủy UBND TP.HCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Biên tập cùng toàn thể phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Chiều ngày 19-6, đoàn đại biểu Đảng ủy UBND TP.HCM do ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Cùng đi với đoàn có ông Doãn Trường Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy và ông Trần Quốc Huy, Phó Bí thư Đoàn UBND TP.HCM.

Tham dự buổi tiếp đoàn có ông Mai Ngọc Phước, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM; ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập thường trực; ông Đinh Đức Thọ, Đảng ủy viên, Phó Tổng Biên tập; bà Trần Thanh Hòa, Đảng ủy viên, Phó Tổng Thư ký tòa soạn.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM (bên phải ảnh) cùng trao đổi ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Trường Giang thay mặt Đảng ủy UBND thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Biên tập cùng toàn thể phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Pháp Luật TP.HCM.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao vai trò của báo trong quá trình hoạt động. Thời gian qua, báo đã giúp ích cho thành phố rất nhiều trong việc tiên phong tuyên truyền, định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực.

Báo Pháp Luật TP.HCM cũng là đơn vị đi đầu trong các phong trào thi đua, đạt nhiều giải thưởng báo chí lớn. Điều này khẳng định quá trình cống hiến, nỗ lực không ngừng của tập thể cơ quan báo.

Ông Nguyễn Trường Giang chia sẻ, dù thời gian tới có nhiều thay đổi, sắp xếp theo quy định, mong các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo luôn vững tâm, yên tâm công tác, dù ở vị trí công tác nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Thay mặt cho Đảng ủy UBND TP.HCM, ông Nguyễn Trường Giang chúc toàn thể người lao động của báo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, luôn vững tin, yên tâm công tác và có nhiều đóng góp hơn nữa cho TP.HCM.

Đoàn Đại biểu Đảng ủy UBND TP.HCM trao đổi thông tin cùng Ban Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Thay mặt Báo Pháp Luật TP.HCM, Ông Mai Ngọc Phước, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập đã báo cáo một số hoạt động của báo với ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM và các thành viên trong đoàn.

Ông Mai Ngọc Phước cho biết, từ khi chuyển lên Đảng ủy, khối lượng công việc hành chính và công tác Đảng rất lớn. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ, tiếp sức kịp thời từ Đảng ủy UBND thành phố, công tác Đảng của báo luôn vận hành ổn định.

Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy UBND thành phố đã luôn đồng hành, hỗ trợ báo trong suốt thời gian qua.

Dù ở vị trí công tác nào, các cán bộ, phóng viên của báo vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.