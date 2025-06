Công an TP.HCM thăm báo Pháp Luật TP.HCM nhân dịp 21-6 19/06/2025 12:58

(PLO)- Công an TP.HCM thăm, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, khẳng định mối quan hệ gắn bó và phối hợp hiệu quả giữa hai đơn vị.

Ngày 19-6, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025), Đoàn công tác của Công an TP.HCM do Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM.



Công an TP.HCM đến thăm, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: VĂN HÀ

Chúc mừng cột mốc 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo Pháp Luật TP.HCM nói riêng, Đại tá Nguyễn Đình Dương bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao báo Pháp Luật TP.HCM trong 35 năm qua đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như đồng hành cùng lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TP.

“Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều loạt bài điều tra có giá trị, kịp thời cung cấp thông tin quan trọng giúp lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Mối quan hệ giữa hai đơn vị là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa báo chí và lực lượng công an trong nhiệm vụ chung vì bình yên cuộc sống của người dân”- Phó Giám đốc Công an TP.HCM chia sẻ.

Đại tá Dương cũng nhấn mạnh cả nước đang trong thời khắc lịch sử là sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh thành, ông mong muốn hai đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền, định hướng và nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân...



“Chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công, giữ ngòi bút sắc bén để cùng Công an TP bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân...”- Đại tá Dương nói thêm.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chia sẻ tại báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: VĂN HÀ

Thay mặt tập thể báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập, bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc trước tình cảm và sự quan tâm của Công an TP.HCM.



Ông Bình cho biết trong suốt 35 năm xây dựng và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ từ Công an TP.HCM

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM và ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: VĂN HÀ

“Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ về thông tin và tinh thần từ Công an TP. Những đóng góp của lực lượng công an đã tiếp thêm sức mạnh để đội ngũ làm báo của chúng tôi vững vàng hơn trên mặt trận tuyên truyền pháp luật, bảo vệ công lý và sự thật.



Báo luôn sẵn sàng đồng hành, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, định hướng của thành phố, đặc biệt là trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” - ông Bình khẳng định.