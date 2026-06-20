Cầu Đồng Nai sửa chữa, giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM ùn ứ nhiều giờ 20/06/2026 18:02

(PLO)- Chiều 20-6, lưu lượng phương tiện tăng cao trong khi cầu Đồng Nai đang được sửa chữa khiến giao thông trên xa lộ Hà Nội, hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai, ùn ứ kéo dài nhiều km.

Chiều 20-6, giao thông trên xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã tư Thủ Đức (TP.HCM) đi Đồng Nai, xảy ra ùn ứ nghiêm trọng khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Khu vực dẫn lên cầu Đồng Nai ghi nhận mật độ phương tiện dày đặc. Nhiều thời điểm, các phương tiện chỉ có thể nhích từng đoạn ngắn qua khu vực thi công. Ảnh: PHẠM HẢI

Ghi nhận của PLO, dòng phương tiện nối đuôi kéo dài từ khu vực Khu du lịch Suối Tiên đến cầu Đồng Nai. Nhiều thời điểm, các phương tiện, đặc biệt là ô tô, di chuyển rất chậm, chỉ nhích từng đoạn ngắn do mật độ giao thông tăng cao.

Theo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc là do dự án sửa chữa, nâng cấp cầu Đồng Nai đang được triển khai. Trong quá trình thi công, một phần mặt cầu được rào chắn để phục vụ công trình, làm giảm năng lực thông hành của tuyến đường.

Chiều 20-6, dòng phương tiện nối đuôi kéo dài trên xa lộ Hà Nội, hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Nhiều phương tiện di chuyển chậm do ảnh hưởng từ việc sửa chữa cầu Đồng Nai. Ảnh: PHẠM HẢI

Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh vào dịp cuối tuần, nhất là lượng phương tiện từ TP.HCM lưu thông về Đồng Nai và các tỉnh miền Đông. Dòng xe dồn về phần mặt đường còn lại để qua cầu đã tạo thành điểm ùn ứ kéo dài nhiều km.

Ngoài ra, khu vực trước Bến xe Miền Đông mới cũng xuất hiện tình trạng thắt hẹp mặt đường so với các đoạn tuyến liền kề. Các phương tiện phải giảm tốc độ, chuyển làn khi lưu thông qua đây, làm gia tăng áp lực giao thông và phát sinh ùn tắc cục bộ.

Để giảm tải cho tuyến xa lộ Hà Nội, PC08 khuyến cáo người dân di chuyển từ TP.HCM đi Đồng Nai và các tỉnh miền Đông nên cân nhắc lựa chọn lộ trình qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao An Phú. Đồng thời, hạn chế lên cao tốc từ khu vực vòng xoay Phú Hữu nhằm tránh gây áp lực cho các điểm nóng giao thông.

Việc thu hẹp mặt đường phục vụ sửa chữa cầu Đồng Nai khiến năng lực lưu thông giảm đáng kể, tạo áp lực lớn lên tuyến giao thông kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Đông. Ảnh: PHẠM HẢI

Đội CSGT Rạch Chiếc đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ có mặt tại các khu vực xảy ra ùn ứ để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Lực lượng chức năng liên tục hướng dẫn các dòng xe di chuyển theo từng hướng, hạn chế tình trạng giao cắt gây xung đột giao thông tại các nút giao trọng điểm.

Đồng thời, CSGT cũng phối hợp theo dõi tình hình lưu lượng phương tiện trên toàn tuyến để kịp thời điều chỉnh phương án điều tiết phù hợp, không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài. Việc tăng cường lực lượng tại hiện trường đã góp phần duy trì trật tự an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ va chạm và hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi hơn qua khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Hàng nghìn ô tô, xe máy xếp hàng dài trên xa lộ Hà Nội trong chiều cuối tuần khi nhu cầu đi lại tăng mạnh, kết hợp với ảnh hưởng từ công trình sửa chữa cầu. Ảnh: PHẠM HẢI

Tình trạng ùn ứ kéo dài từ khu vực Suối Tiên đến cầu Đồng Nai cho thấy áp lực giao thông lớn tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM trong những ngày cuối tuần. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài khu vực cầu Đồng Nai, đoạn trước Bến xe Miền Đông mới cũng xảy ra tình trạng ùn ứ do mặt đường bị thu hẹp, khiến các phương tiện phải giảm tốc độ và nhập làn liên tục. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước áp lực giao thông gia tăng, lực lượng CSGT đã có mặt tại các điểm nóng để phân luồng, điều tiết phương tiện, góp phần hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều tài xế mất thêm hàng chục phút để di chuyển qua khu vực cầu Đồng Nai do lưu lượng phương tiện tăng cao và mặt đường bị thu hẹp phục vụ thi công. Ảnh: PHẠM HẢI

Công nhân cùng máy móc được huy động để thực hiện các hạng mục sửa chữa, nâng cấp cầu Đồng Nai. Quá trình thi công khiến một phần mặt cầu bị thu hẹp, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của phương tiện. Ảnh: PHẠM HẢI

Đơn vị thi công rào chắn một phần mặt cầu Đồng Nai để phục vụ công tác sửa chữa. Các phương tiện lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ảnh: PHẠM HẢI

