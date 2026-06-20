Cầu Đồng Nai sửa chữa, giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM ùn ứ nhiều giờ
PHẠM HẢI
(PLO)- Chiều 20-6, lưu lượng phương tiện tăng cao trong khi cầu Đồng Nai đang được sửa chữa khiến giao thông trên xa lộ Hà Nội, hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai, ùn ứ kéo dài nhiều km.
Chiều 20-6, giao thông trên xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã tư Thủ Đức (TP.HCM) đi Đồng Nai, xảy ra ùn ứ nghiêm trọng khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.
Ghi nhận của PLO, dòng phương tiện nối đuôi kéo dài từ khu vực Khu du lịch Suối Tiên đến cầu Đồng Nai. Nhiều thời điểm, các phương tiện, đặc biệt là ô tô, di chuyển rất chậm, chỉ nhích từng đoạn ngắn do mật độ giao thông tăng cao.
Theo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc là do dự án sửa chữa, nâng cấp cầu Đồng Nai đang được triển khai. Trong quá trình thi công, một phần mặt cầu được rào chắn để phục vụ công trình, làm giảm năng lực thông hành của tuyến đường.
Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh vào dịp cuối tuần, nhất là lượng phương tiện từ TP.HCM lưu thông về Đồng Nai và các tỉnh miền Đông. Dòng xe dồn về phần mặt đường còn lại để qua cầu đã tạo thành điểm ùn ứ kéo dài nhiều km.
Ngoài ra, khu vực trước Bến xe Miền Đông mới cũng xuất hiện tình trạng thắt hẹp mặt đường so với các đoạn tuyến liền kề. Các phương tiện phải giảm tốc độ, chuyển làn khi lưu thông qua đây, làm gia tăng áp lực giao thông và phát sinh ùn tắc cục bộ.
Để giảm tải cho tuyến xa lộ Hà Nội, PC08 khuyến cáo người dân di chuyển từ TP.HCM đi Đồng Nai và các tỉnh miền Đông nên cân nhắc lựa chọn lộ trình qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao An Phú. Đồng thời, hạn chế lên cao tốc từ khu vực vòng xoay Phú Hữu nhằm tránh gây áp lực cho các điểm nóng giao thông.
Đội CSGT Rạch Chiếc đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ có mặt tại các khu vực xảy ra ùn ứ để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Lực lượng chức năng liên tục hướng dẫn các dòng xe di chuyển theo từng hướng, hạn chế tình trạng giao cắt gây xung đột giao thông tại các nút giao trọng điểm.
Đồng thời, CSGT cũng phối hợp theo dõi tình hình lưu lượng phương tiện trên toàn tuyến để kịp thời điều chỉnh phương án điều tiết phù hợp, không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài. Việc tăng cường lực lượng tại hiện trường đã góp phần duy trì trật tự an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ va chạm và hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi hơn qua khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
Trước áp lực giao thông gia tăng, lực lượng CSGT đã có mặt tại các điểm nóng để phân luồng, điều tiết phương tiện, góp phần hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông. Ảnh: PHẠM HẢI
Công tác sửa chữa cầu Đồng Nai được triển khai đồng thời với các biện pháp tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận tải hàng hóa. Ảnh: PHẠM HẢI