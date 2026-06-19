TP.HCM: Phường Tân Sơn Hòa gặp gỡ hơn 180 doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn 19/06/2026 19:47

Chiều 19-6, UBND phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM, phối hợp Hội Doanh nghiệp phường tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Kết nối - Đồng hành - Phát triển”.

Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 của phường Tân Sơn Hòa thu hút hơn 180 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham dự, thể hiện tinh thần kết nối, đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: PHẠM HẢI

Hội nghị thu hút hơn 180 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn cùng đại diện các sở, ngành, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, tổ chức tín dụng và các đơn vị liên quan tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, cho biết năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi địa phương đang bước vào giai đoạn gần tròn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là dịp TP.HCM hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến thuế, bảo hiểm xã hội, tín dụng, thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo bà Ngọc, địa phương xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống người lao động và thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực kinh tế; tình hình phát triển kinh tế - xã hội; các dự án đầu tư công, phát triển hạ tầng trên địa bàn. Đồng thời, nhiều nội dung liên quan đến thuế, bảo hiểm xã hội, tín dụng, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng được trao đổi, thảo luận.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, phát biểu tại hội nghị, khẳng định doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế và là đối tác đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển. Ảnh: PHẠM HẢI

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua, đặc biệt là sự đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người lao động, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và tham gia nhiều chương trình vì cộng đồng.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 26 phường Tân Sơn Hòa phát động chương trình “Doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa không ma túy”. Hội Doanh nghiệp phường cũng tham gia mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc”.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự hội nghị trao đổi, nêu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề xuất nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo lãnh đạo địa phương, việc doanh nghiệp đăng ký xây dựng môi trường làm việc không ma túy, an toàn và lành mạnh sẽ góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, đồng thời chung tay xây dựng địa bàn văn minh, an toàn và hạnh phúc.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra triển lãm ảnh chuyên đề “Tân Sơn Hòa - Dấu ấn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với phát triển kinh tế và đồng hành cùng doanh nghiệp”, giới thiệu những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế địa phương.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa và cộng đồng doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị, thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác, đồng hành vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: PHẠM HẢI

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và TP.HCM.