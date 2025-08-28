TP.HCM: Trung tướng Mai Hoàng trao Huy hiệu Đảng tại phường Tân Sơn Hoà 28/08/2025 10:33

(PLO)- Theo bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Sơn Hoà, mỗi Huy hiệu là một dấu mốc, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến không ngừng của các đảng viên.

Sáng 28-8, Đảng uỷ phường Tân Sơn Hoà (TP.HCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 – 2-9-2025), đồng thời tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Tham dự có Trung tướng Mai Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an TP.HCM.

Trung tướng Mai Hoàng và bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Sơn Hoà, trao khánh vàng và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Sơn Hoà, nhìn nhận trải qua 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã viết nên nhiều trang sử hào hùng, giành độc lập, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Dịp này, Đảng uỷ phường Tân Sơn Hòa đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên ở nhiều mốc tuổi Đảng. Theo bà Ngọc, mỗi Huy hiệu là một dấu mốc, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến không ngừng của các đảng viên.

“Đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, gia đình, mà còn là niềm tự hào lớn lao của toàn Đảng bộ và nhân dân phường Tân Sơn Hòa. Tôi mong các đảng viên sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”- bà Ngọc gửi gắm.

Trung tướng Mai Hoàng và bà Trương Lê Mỹ Ngọc trao khánh vàng và Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Phước Chí. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhận khánh vàng và Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Phước Chí, chia sẻ mình sinh ngày 2-9-1929, năm nay vừa bước sang tuổi 96. Khi mới 16 tuổi, ông đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và lên đường nhập ngũ.

Xúc động nhớ lại chặng đường đã qua, ông nói: “Từ ngày vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng đến nay đã 80 năm, tôi luôn một lòng kiên định, tuân thủ kỷ luật, giữ trọn lời thề theo Đảng, luôn đi theo cách mạng tới cùng”.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hoà trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi lễ, Đảng uỷ phường Tân Sơn Hoà đã trao Huy hiệu Đảng cho 72 đảng viên.

Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 21 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 21 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.