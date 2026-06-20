Ông Lê Văn Minh giữ chức Tổng giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM 20/06/2026 09:05

Sáng 20-6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình TP.HCM.

Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên đã công bố Quyết định thành lập và các Quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát Thanh, Truyền hình TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Báo và Phát Thanh, Truyền hình TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo quyết định, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Gồm ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM; ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng có quyết định bổ nhiệm Hội đồng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Cụ thể, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng, Phó Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, giao phụ trách điều hành Hội đồng Biên tập cho đến khi có nhân sự Chủ tịch Hội đồng Biên tập.

Bổ nhiệm ông Cao Anh Minh, ông Trần Xuân Toàn và ông Tô Đình Tuân giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM Lê Văn Minh cho biết việc đơn vị mới chính thức ra mắt là dấu mốc đặc biệt của báo chí thành phố, diễn ra trong thời điểm cả nước hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Theo ông, đội ngũ những người làm báo TP.HCM đang hòa chung niềm vui với báo chí cả nước với kết quả đáng tự hào, mang hơi thở cuộc sống, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP thông qua nhiều tác phẩm, ấn phẩm có giá trị.

Kết quả Giải Báo chí TP.HCM lần thứ 44 vừa được trao là minh chứng cho sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết của những người làm báo.

Theo ông Lê Văn Minh, việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là sự kiện quan trọng mang dấu ấn đặc biệt của báo chí TP.HCM. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí được thực hiện theo chủ trương của Trung ương và TP.HCM nhằm xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc và Hội đồng Biên tập, ông bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM cùng các cơ quan, đơn vị đã tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời cam kết nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự, đưa cơ quan mới đi vào hoạt động hiệu quả, đúng định hướng và quy định.

Tân Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM Lê Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: THUẬN VĂN

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM sẽ tập trung nâng cao chất lượng nội dung trên các nền tảng báo chí, phát thanh, truyền hình; đầu tư các chương trình, chuyên đề có chiều sâu, tạo sức lan tỏa, đáp ứng nhu cầu thông tin và thụ hưởng văn hóa ngày càng cao của người dân thành phố và cả nước.

Lãnh đạo cơ quan cũng gửi lời tri ân đến các thế hệ nhà báo đã góp phần xây dựng và phát triển nền báo chí TP.HCM suốt nửa thế kỷ qua, tạo nên nhiều dấu ấn quan trọng kể từ ngày đất nước thống nhất. Ông thừa nhận quá trình sắp xếp các cơ quan báo chí có thể tạo ra nhiều tâm tư, cảm xúc khác nhau đối với đội ngũ người làm báo. Tuy nhiên, kinh nghiệm nghề nghiệp, sự tận tâm và tình yêu với nghề sẽ là động lực để mỗi cá nhân thích nghi, vượt qua thời điểm đặc biệt này để tiếp tục có những chặng hành trình tiếp theo như mong muốn.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống báo chí cách mạng bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với bạn đọc và người dân TP" - ông nói, đồng thời kêu gọi đội ngũ người làm báo TP.HCM cùng bước vào chặng đường phát triển mới của báo chí TP, bắt đầu những trang nhật ký làm báo của mình.