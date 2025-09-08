Nhà thầu tuyến hầm Metro Nhổn - ga Hà Nội xin lỗi dân vì gây sự cố phun trào bùn 08/09/2025 21:04

(PLO)- Liên danh nhà thầu thi công gói thầu hầm và các ga ngầm của dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội xin lỗi người dân vì gây sự cố phun trào bùn tại ngõ số 7, phố Giang Văn Minh.

Chiều 8-9, trong quá trình nhà thầu thi công hầm số 2 tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội, tại ngõ 7 Giang Văn Minh (phường Giảng Võ, Hà Nội) đã xảy ra hiện tượng hỗn hợp bùn và nước trào lên mặt đất.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết sự cố xảy ra lúc 16 giờ, ở vị trí vòng hầm số 816, sâu khoảng 15 m so với mặt đất, thuộc gói thầu CP03, thi công hầm và các ga ngầm.

Sự cố bùn phun trào tại ngõ số 7, phố Giang Văn Minh xảy ra vào chiều nay 8-9. Ảnh: MRB

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu và chính quyền địa phương đã có mặt để chỉ đạo xử lý. Khoảng 30 nhân sự cùng 5 xe hút bùn, thiết bị chuyên dụng, bao tải cát được huy động để khoanh vùng, thu gom bùn đất, vệ sinh khu vực.

Đến 19 giờ 40 cùng ngày, lượng bùn trào đã được kiểm soát, bùn thải được vận chuyển về bể chứa tại ga S09 – Kim Mã. Một số hộ dân trong ngõ được hỗ trợ chỗ ở tạm và tạm dừng kinh doanh trong thời gian khắc phục.

Lực lượng chức năng huy động xe tec để khắc phục sự cố bùn phun trào tại ngõ số 7, phố Giang Văn Minh vào chiều tối ngày 8-9. Ảnh: MRB

“Chúng tôi chân thành xin lỗi người dân tại khu vực ngõ Giang Văn Minh. Từ những sự việc trước, chúng tôi đã tăng cường biện pháp kiểm soát và lần này đã phát hiện, xử lý nhanh hơn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và môi trường” - ông Lee Young Kyeong, Phó giám đốc dự án, đại diện liên danh nhà thầu Hyundai - Ghella (HGU), đơn vị thi công gói CP03 của dự án nói.

Theo MRB, nguyên nhân sơ bộ là khu vực hầm đi qua có địa chất phức tạp, tầng đất bồi đắp rời rạc, giếng khai thác nước và cống thoát cũ tạo đường cho bùn trào lên mặt đất. Các thông số kỹ thuật đào hầm đã được điều chỉnh, đủ điều kiện tiếp tục thi công dưới sự giám sát chặt chẽ.

MRB khẳng định sẽ tiếp tục rà soát biện pháp thi công, phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng để ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn cho người dân, môi trường và tiến độ dự án.