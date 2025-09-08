Máy đào hầm Metro Nhổn - Ga Hà Nội lại gây phun trào bùn ở phố Giang Văn Minh 08/09/2025 20:06

(PLO)- Máy đào hầm của dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội lại gây hiện tượng phun trào bùn nhão tại khu vực ngõ số 7, phố Giang Văn Minh.

Chiều 8-9, một lượng lớn bùn nhão từ dự án khoan ngầm tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội bất ngờ phun trào lên ngõ số 7, phố Giang Văn Minh (phường Giảng Võ, Hà Nội).

Theo người dân, từ khoảng 16 giờ, bùn bắt đầu trào ra từ hệ thống cống thoát nước, chỉ sau 30 phút đã lan rộng khắp ngõ. Người dân lập tức báo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

Máy đào hầm dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội lại gây sự cố phun trào bùn ở ngõ số 7, phố Giang Văn Minh. Ảnh: CTV

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) và nhà thầu đã huy động nhân lực, khoanh vùng, ngăn chặn bùn lan rộng, đồng thời đưa máy bơm công suất lớn, xe hút bùn tới xử lý, thu dọn hiện trường.

Đại diện MRB cho biết đây là sự cố phát sinh trong quá trình thi công hầm bằng máy đào hầm TBM.

Lực lượng chức năng phong tỏa ngõ số 7, Giang Văn Minh để xử lý sự cố. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận của PLO, đây là lần thứ hai sự cố trào bùn xảy ra ở con ngõ này và lần thứ tư kể từ khi dự án metro Nhổn - ga Hà Nội triển khai thi công đoạn ngầm. Hầu hết sự cố bùn phun trào đều xảy ra tại khu vực lân cận các tuyến phố Kim Mã, Núi Trúc, Giang Văn Minh, Cát Linh...

Cụ thể, vào cuối tháng 2-2025, tại ngõ số 7, phố Giang Văn Minh đã xảy ra hiện tượng bùn nhão bất ngờ phun trào lên mặt ngõ, tràn vào nhà dân sau khi máy đào hầm TBM đang khoan hầm dưới lòng đất.

Vào tháng 5-2025, sự cố tương tự cũng xảy ra khiến bùn phun trào trên vỉa hè phố Cát Linh.

Lần gần đây nhất vào rạng sáng 6-8-2025, máy TBM số 2 của dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội cũng từng gây phun trào bùn tại ngõ Núi Trúc khi đang khoan đoạn ngầm của tuyến metro này.

Các xe téc hút bùn được huy động đến hiện trường để xử lý sự cố bùn nhão bất ngờ phun trào ở ngõ số 7, phố Giang Văn Minh. Ảnh: CTV

Theo giải thích của MRB, nguyên nhân sự cố bùn phun trào do trong quá trình khoan hầm, phụ gia máy đào hầm, kết hợp nước và vật liệu mịn trong đất sẽ theo các lỗ rỗng này trào lên mặt đất.

Hiện tượng này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, kết thúc ngay sau khi máy TBM khoan qua và lắp đặt vỏ hầm. Đây là một hiện tượng thông thường trong quá trình thi công các công trình khoan hầm trong đô thị bằng TBM công nghệ cân bằng áp lực đất.

Đồng thời, MRB khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để cập nhật điều kiện địa chất, điều chỉnh biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình thi công. Đơn vị này cũng cam kết minh bạch, kịp thời trong việc cung cấp thông tin tới người dân và các cơ quan liên quan.