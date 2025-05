Tổng Lãnh sự các nước tại TP.HCM ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương 24/05/2025 16:26

(PLO)- Tổng lãnh sự các nước, lãnh sự danh dự khẳng định sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một mất mát to lớn với bạn bè quốc tế.

Ngày 24-5, tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM), Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, lãnh sự danh dự các tổ chức quốc tế đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đoàn Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP.HCM đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: THUẬN VĂN

Viết trong sổ tang, ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM, nắn nót từng dòng chữ tiếng Việt và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần.

Theo ông Phonesy Bounmixay, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là lãnh đạo xuất sắc, gương mẫu đi đầu, cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam phồn vinh và phát triển.

“Sự ra đi của ông Trần Đức Lương là không chỉ là mất mát lớn đối với Đảng và Nhà nước, nhân dân Việt Nam mà còn mất đi một người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào”- ông Phonesy Bounmixay viết trong sổ tang.

Ông khẳng định nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã luôn quan tâm, ủng hộ sự nghiệp giữ gìn, xây dựng đất nước Lào phát triển, đóng góp to lớn vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Campuchia tại TP.HCM, ghi sổ tang. Ảnh: THUẬN VĂN

Ghi sổ tang, ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Campuchia tại TP.HCM, bày tỏ sự đau buồn khi nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương qua đời.

“Đồng chí Trần Đức Lương là một nhà lãnh đạo kiên định và có tầm nhìn xa, người đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của đất nước. Đồng chí cũng là một người bạn chân thành của Vương quốc Campuchia, luôn vun đắp và củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước chúng ta”- ông Chan Soryka ghi.

Theo ông Chan Sorykan, sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một mất mát to lớn không chỉ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà còn đối với bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Campuchia.

Lãnh sự đoàn các nước ghi sổ tang. Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng đoàn các lãnh sự danh dự các tổ chức quốc tế đã đến viếng tại Hội trường Thống nhất, đại diện Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM ghi sổ tang: “Thật đau buồn và tiếc thương sâu sắc khi biết tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã qua đời. Ông là người đóng góp to lớn sẽ được bạn bè thế giới ghi nhớ.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Malaysia, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và sự cảm thông chân thành nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn này”.

Ông Scott James, Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP.HCM, ghi sổ tang. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Scott James, Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP.HCM, cũng thay mặt Lãnh sự quán New Zealand và nhân dân New Zealand gửi lời chia buồn sâu sắc nhân dân TP.HCM và Việt Nam về sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, chính phủ và nhân dân Việt Nam vào lúc này”- ông ghi.

Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Shin Choong Il, gửi lời chia buồn với đất nước và nhân dân Việt Nam. Ông cũng khẳng định Hàn Quốc luôn ghi nhớ, tri ân những đóng góp lâu dài của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho Việt Nam và quan hệ song phương giữa Hàn Quốc - Việt Nam.

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM, ghi sổ tang. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM, bày tỏ trong sổ tang về việc nhân dân Cuba rất đau buồn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Theo bà, trong sự nghiệp cách mạng mẫu mực của mình, ông Trần Đức Lương đã cống hiến to lớn cho công cuộc đổi mới của Việt Nam, góp phần tăng cường, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Cuba và Việt Nam.

Bà cũng bày tỏ việc tưởng nhớ chuyến thăm chính thức Cuba vào năm 2000 và năm 2004 của ông Trần Đức Lương, khi đó ông đã được Chủ tịch Fidel Castro Ruz tiếp đón.