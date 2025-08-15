Ngày đầu cấm xe tải đi vào làn cạnh giải phân cách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 15/08/2025 18:42

(PLO)- Tài xế hầu hết đồng thuận với phương án cấm xe tải lưu thông ở làn cạnh giải phân cách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Từ ngày 15-8, hai tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng được thực hiện thí điểm cấm xe tải lưu thông ở làn cạnh giải phân cách (làn số 1) và điều chỉnh tốc độ trên tuyến.

Theo ghi nhận, phần lớn xe tải chấp hành nghiêm túc việc không lưu thông ở làn 1, giữ khoảng cách an toàn và di chuyển ổn định ở các làn còn lại. Nhờ đó dòng xe con ở làn 1 di chuyển liên tục, hạn chế được tình trạng phanh gấp, chuyển làn đột ngột vốn dễ dẫn đến va chạm trước đây.

Trên các camera giám sát, hình ảnh làn 1 thông thoáng, hầu hết chỉ có xe con lưu thông với tốc độ ổn định.

Giao thông tương đối thông thoáng trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng sáng 15-8 khi lực lượng chức năng tiến hành cấm xe tải lưu thông ở làn số 1. Ảnh: K.HỒNG

Ông Nguyễn Tiến Hồng, Phó Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết nhiều năm qua việc xe tải và xe con cùng lưu thông ở làn 1 gây ra những xung đột tiềm ẩn. Bởi lẽ, xe tải thường có tốc độ thấp hơn, khi vào làn 1 buộc các xe con chạy nhanh phải chuyển làn liên tục, làm tăng nguy cơ va chạm và ùn tắc cục bộ.

“Việc phân làn hợp lý, dành làn một cho xe con và một số phương tiện đặc thù có tốc độ cao, sẽ tạo luồng giao thông mạch lạc hơn. Đây là cách mà nhiều quốc gia áp dụng để tối ưu năng lực khai thác cao tốc. Chúng tôi coi đây là bước thử nghiệm quan trọng trước khi triển khai chính thức từ 14-9”- ông Nguyễn Tiến Hồng cho hay.

Phó Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông cũng nhấn mạnh thời gian thí điểm một tháng là cơ hội để các đơn vị quản lý, lực lượng chức năng và tài xế làm quen, đồng thời để cơ quan quản lý đánh giá, điều chỉnh nếu có bất cập.

“Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của lái xe, doanh nghiệp và người dân để phương án chính thức vừa an toàn vừa khả thi”- ông Hồng khẳng định.

Theo ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, tỉ lệ xe con trên tuyến chiếm tới 70-80%. “Khi làn một được dành riêng cho xe con, tốc độ và sự an toàn được cải thiện rõ rệt. Xe tải và xe khách vẫn có làn phù hợp để di chuyển, hạn chế được việc các xe phải đổi làn nhiều lần”.

Trực tiếp giám sát trong ngày đầu, Trung tá Cao Thế Giáp, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục CSGT, nhận xét: “Các tài xế chấp hành khá tốt, hầu như không có trường hợp vi phạm cố tình. Lưu lượng xe ổn định, tốc độ đều, không xảy ra ùn tắc”.

Anh Nguyễn Trọng Tuấn, tài xế xe tải Công ty inox Hoàng Vũ (bên trái). Ảnh: K.HỒNG

Về góc độ người điều khiển phương tiện, anh Nguyễn Trọng Tuấn, tài xế xe tải Công ty inox Hoàng Vũ, chia sẻ: “Hơn 20 năm chạy xe tải, tôi gần như không đi làn 1 vì xe chở nặng không thể đạt tốc độ cao. Quy định mới giúp phân luồng rõ ràng, tránh tình huống xe con ép vượt hoặc phải chuyển làn đột ngột”.

Còn ông Nguyễn Đình Hào, lái xe Công ty vận tải xe khách Hoàng Long, cho rằng quy định cấm xe tải lưu thông ở làn 1 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng tuy có thể khiến thời gian di chuyển của xe khách kéo dài hơn đôi chút do phải điều tiết tốc độ phù hợp với dòng phương tiện, nhưng đổi lại sẽ an toàn hơn cho hành khách.

Ông phân tích, trước đây việc xe tải chạy ở làn 1 với tốc độ chậm hoặc bất ngờ chuyển làn khiến xe khách nhiều lần phải xử lý tình huống gấp, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

“Với quy định mới, khoảng trống an toàn được đảm bảo, lái xe có tầm quan sát tốt hơn và chủ động xử lý các tình huống trên đường. Hành khách có thể yên tâm hơn dù quãng đường mất thêm vài phút” - ông Hào nhấn mạnh.