VIDEO: Biển lửa thiêu rụi khoảng 1.000 căn nhà tại một ‘làng nổi’ ở Malaysia 20/04/2026 16:02

(PLO)- Một vụ cháy lớn đã thiêu rụi khoảng 1.000 căn nhà căn nhà tạm bợ ở “làng nổi” ven biển tại huyện Sandakan, bang Sabah (Malaysia)

Ngày 19-4, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi khoảng 1.000 căn nhà tạm bợ ở “làng nổi” ven biển tại huyện Sandakan trên đảo Borneo, bang Sabah (Malaysia), tờ The Guardian dẫn thông tin từ chính quyền địa phương.

Đám cháy bùng phát vào rạng sáng 19-4 tại một “làng nổi”, vốn là sinh sống của một số những cộng đồng có điều kiện sống khó khăn nhất tại Malaysia, gồm người bản địa và người không quốc tịch, sống trong các ngôi nhà gỗ dựng san sát trên cọc.

Cảnh sát trưởng Sandakan George Abd Rakman nói với tờ The Star của Malaysia rằng “sự việc quy mô rất lớn và đau lòng” này đã ảnh hưởng đến 9.007 cư dân.

Toàn cảnh tại “làng nổi” ven biển tại huyện Sandakan trên đảo Borneo, bang Sabah (Malaysia) sau vụ cháy ngày 19-4. Ảnh: AFP

Sở cứu hỏa và cứu nạn bang Sabah cho biết nhận được thông báo về vụ việc vào khoảng 1 giờ 30 sáng (giờ địa phương) và đã điều động 37 nhân viên từ hai trạm đến dập lửa.

“Số nhà tạm nổi bị ảnh hưởng ước tính khoảng 1.000 căn, với tổng diện tích 10 mẫu Anh (hơn 40.000 m²) và bị thiêu rụi hoàn toàn” - theo thông cáo của cơ quan này.

Sở cứu hỏa và cứu nạn bang Sabah cho biết các lối vào chật hẹp khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường.

“Mực nước biển xuống thấp cũng khiến lực lượng chữa cháy khó tiếp cận nguồn nước ngoài khơi” - thông cáo nêu thêm, cho biết gió mạnh đã làm ngọn lửa lan nhanh. Không có báo cáo về thương vong, và “hiện không còn nguy hiểm”.

Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim cho biết chính phủ đang phối hợp với chính quyền Sabah để sớm cung cấp hỗ trợ và chỗ ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng.

“Ưu tiên hiện nay là đảm bảo an toàn cho các nạn nhân và hỗ trợ khẩn cấp tại hiện trường” - ông Anwar viết trên Facebook.

Nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố trong lúc nấu ăn tại một căn nhà trong khu vực.