Động đất 7,7 độ richter ở Nhật, xuất hiện sóng thần 20/04/2026 15:30

(PLO)- Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter vừa xảy ra ngoài khơi Nhật, kéo theo sóng thần.

Một trận động đất động đất mạnh 7,5 độ richter đã xảy ra ngoài khơi Nhật ngày 20-4, hãng tin Kyodo News dẫn thông báo từ cơ quan chức năng Nhật.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật, trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 53 phút 20-4 (giờ địa phương), ở mức trên 5 theo thang cường độ địa chấn 7 bậc của Nhật.

Ban đầu Cơ quan Khí tượng Nhật ghi nhận cường độ động đất ở mức 7,4 độ richter, sau đó điều chỉnh lên 7,5 độ richter, tiếp tục điều chỉnh lên 7,7 độ richter.

Tâm chấn nằm ngoài khơi bờ biển Sanriku, phía đông đất nước, ở độ sâu khoảng 10 km.

Những khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm: Bờ biển Thái Bình Dương khu vực trung tâm đảo Hokkaido; Bờ biển tỉnh Aomori; Bờ biển tỉnh Iwate.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân tại các khu vực có nguy cơ nhanh chóng theo dõi thông tin cảnh báo và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.

Cơ quan Khí tượng Nhật cảnh báo các đợt sóng thần có thể tràn vào một số khu vực ven biển nước này trong vòng chưa đầy 30 phút, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiệt hại diện rộng.

Theo cơ quan này, chiều cao sóng có thể đạt tới 3 m. Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh đây mới chỉ là các ước tính ban đầu và có thể thay đổi tùy theo diễn biến thực tế.

Ảnh: Japan Meteorological Agency

. Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi kêu gọi người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng do động đất tìm nơi trú ẩn an toàn.

. Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết đang kiểm tra xem rung chấn có gây ra sự cố nào tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và Fukushima Daini hay không.

Trong khi đó, Công ty Điện lực Tohoku cũng tiến hành các kiểm tra tương tự tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa (tỉnh Miyagi) và Higashidori (tỉnh Aomori).

Theo các nhà điều hành, không có bất thường nào được báo cáo tại các nhà máy điện hạt nhân Higashidori và Onagawa ở các tỉnh Aomori và Miyagi, hoặc tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và Daini ở tỉnh Fukushima.

. Đợt sóng đầu tiên được ghi nhận lúc 17 giờ 10 phút tại thành phố Miyako, tỉnh Iwate. Sóng cao nhất đo được tại khu vực này đến thời điểm hiện tại là 40 cm, vào lúc 17 giờ 21 phút.

Tại cảng Kuji thuộc tỉnh Iwate, đợt sóng đầu tiên xuất hiện lúc 17 giờ 26 phút, trong khi sóng cao nhất đạt 80 cm vào lúc 17 giờ 34 phút.

. JR East cho biết họ đã tạm ngừng hoạt động của tàu cao tốc Tohoku Shinkansen giữa ga Tokyo và ga Shin-Aomori.

. Thủ tướng Takaichi cho biết chính phủ đã thành lập một nhóm quản lý khủng hoảng và đang tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng của trận động đất.

. Quân đội Nhật đã được điều động để ứng phó với cảnh báo sóng thần, theo tờ Sky News.

Lực lượng từ doanh trại Hachinohe (tỉnh Aomori) thiết lập sở chỉ huy và thu thập thông tin về tình hình thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng. Ảnh: X

Hình ảnh trên mạng xã hội X cho thấy các thành viên của doanh trại Iwate đang chuẩn bị xuất phát để “thu thập thông tin” tại tỉnh Iwate. Đơn vị này cho biết họ được triển khai “nhằm đáp ứng cảnh báo sóng thần”.

Tương tự, doanh trại Hachinohe ở tỉnh Aomori cho biết đã “nhanh chóng thiết lập sở chỉ huy” và đang “thu thập thông tin về tình hình thảm họa tại các khu vực bị ảnh hưởng”.

. Cơ quan khí tượng Nhật cho biết khu vực Tohoku, thuộc đảo Honshu (đảo chính của Nhật), đã ghi nhận hiện tượng rung chấn kéo dài có thể làm rung lắc mạnh các tòa nhà cao tầng. Mức rung chấn này hiện được ghi nhận ở cấp độ 3 (trong thang 4 cấp), là mức khiến người khó đứng vững, đồng thời có thể đủ mạnh để làm đồ đạc trong nhà bị đổ ngã.

Ngoài ra, JMA cảnh báo các khu vực vừa chịu động đất có thể tiếp tục hứng thêm các cơn dư chấn trong khoảng một tuần tới. Các dư chấn này có thể đạt mức từ 5 trở lên.

. Tiến sĩ Simon Boxall - giảng viên cao cấp ngành hải dương học tại ĐH Southampton (Anh) - cảnh báo rằng khoảng một giờ tới sẽ mang tính quyết định đối với mức độ ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần tại Nhật.

Ông Boxall dự đoán tác động có thể ở mức “trung bình”, nhưng mức độ thiệt hại cụ thể vẫn cần thêm thời gian để đánh giá.

“Với độ sâu của mực nước, có thể dự kiến các đợt sóng chính sẽ ập vào khoảng một giờ sau đó. Vì vậy, tôi cho rằng những đợt sóng này sẽ sớm xuất hiện” - ông Boxall nói.

. Theo đài NHK, JMA hiện đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, song duy trì mức khuyến cáo tại một số khu vực thuộc Hokkaido, Aomori, Miyagi và Fukushima. Khả năng mực nước ở các khu vực này dâng lên tới khoảng 1 m.