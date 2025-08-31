Đề xuất quy hoạch lại đường băng và tăng công suất sân bay Cam Ranh 31/08/2025 16:31

(PLO)- Cục Hàng không đề xuất quy hoạch sân bay Cam Ranh theo hướng cải tạo đường băng, nâng cấp hai nhà ga hiện hữu để đảm bảo tiếp nhận 36 triệu khách.

Cục Hàng không vừa trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định và phê duyệt hồ sơ quy hoạch sân bay Cam Ranh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Theo đó, từ nay đến 2030, sân bay Cam Ranh là cảng hàng không cấp 4E (theo tiêu chuẩn của ICAO), công suất 25 triệu hành khách mỗi năm và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Có khả năng khai thác các loại máy bay cỡ lớn như B747, B777, B787, A321, A350 và tương đương.

Giai đoạn này, sân bay Cam Ranh giữ nguyên một đường bằng 02R/20L và phá dỡ đường băng 02L/20R hiện hữu, đồng thời quy hoạch mới một đường băng khác có chiều dài 3.500 m, rộng 45 m.

Sân bay Cam Ranh thuộc phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Nhà ga ga quốc tế (T2) được giữ nguyên trong giai đoạn này và xây dựng nhà ga hành khách quốc nội (T1) với công suất quy hoạch 21 triệu hành khách mỗi năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Cam Ranh được nâng cấp để đáp ứng công suất 36 triệu hành khách mỗi năm và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo đó, giai đoạn này giữ nguyên công suất nhà ga T2 là 4 triệu khách mỗi năm, nhưng mở rộng nhà ga T1 lên 32 triệu hành khách mỗi năm. Song song đó, thực hiện mở rộng sân đỗ máy bay từ 61 vị trí lên 86 vị trí.

Hiện, sân bay Cam Ranh có nhà ga quốc nội và quốc tế, với tổng diện tích gần 65.000 m2, công suất 6,65 triệu khách; có hai đường băng, ba vị trí đỗ máy bay. Sân bay chưa có ga hàng hóa, trong khi sản lượng hàng lên đến 14.000 tấn.

Cục Hàng không cho rằng việc mở rộng sân bay Cam Ranh là cần thiết để đáp ứng nhu cầu hiện nay.