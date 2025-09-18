Không Gian Gốm Bát Tràng kết nối trà cụ thuần Việt đến sự kiện A80 18/09/2025 16:21

(PLO)- Trong dòng chảy sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, An Thổ Túc - Hệ sinh thái trà cụ thuần Việt phân phối bởi thương hiệu Không gian Gốm Bát Tràng đã vinh dự đồng hành trong không gian tiệc trà đặc biệt của sự kiện.

An Thổ Túc mang niềm tự hào trà cụ Việt đến A80

An Thổ Túc vinh dự được chọn là đơn vị đồng hành trong phần không gian tiệc trà đặc biệt của sự kiện A80. Đây là cơ hội quan trọng để thương hiệu, sản phẩm cũng như văn hóa trà Việt được giới thiệu và truyền cảm hứng đến đông đảo đại biểu, khách mời cùng công chúng.

Sự có mặt của An Thổ Túc không đơn thuần là sự hiện diện trong một sự kiện trọng đại mà còn là sứ mệnh quý giá để lan tỏa vẻ đẹp tinh tế của trà Việt.

Những sản phẩm trà cùng bộ trà cụ truyền thống An Thổ Túc mà Không Gian Gốm Bát Tràng mang đến không chỉ làm trọn vẹn trải nghiệm thưởng trà mà còn tạo nên cầu nối văn hóa khéo léo, giúp văn hóa trà Việt tỏa sáng nói riêng và văn hóa cổ truyền dân tộc nói chung thêm phần phong phú, hài hòa trước bạn bè năm châu.

Không gian trà đạo gian hàng An Thổ Túc tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

Điểm nhấn không gian tiệc trà

Không gian tiệc trà với các sản phẩm trà cụ thuần Việt từ An Thổ Túc kiến tạo tại sự kiện đã thu hút sự chú ý của nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các khách mời quan trọng. Không gian này không chỉ là nơi để thưởng thức những chén trà hảo hạng mà còn là nơi trải nghiệm nghệ thuật trà đạo Việt Nam.

Với sự phối hợp tâm huyết cùng nghệ nhân, An Thổ Túc đã xây dựng một không gian đậm đà bản sắc, thể hiện sự trân trọng các giá trị truyền thống, đồng thời vận dụng những sáng tạo đương đại để đưa văn hóa trà Việt lên tầm cao mới. Bộ trà cụ được lựa chọn tỉ mỉ, từng chi tiết sản phẩm đều tôn vinh sự khéo léo và tinh thần gìn giữ truyền thống, đem đến trải nghiệm thưởng trà trọn vẹn và sâu sắc.

Bộ trà An Thổ Túc với chén Kim Sa Hoàng Lưu Ly được lựa chọn phục vụ trong các tiệc trà cao cấp dành cho các lãnh đạo cấp cao

Không Gian Gốm Bát Tràng lan tỏa văn hóa trà Việt

Sự kiện A80 không chỉ là biểu tượng của truyền thống, mà còn là bệ phóng cho các giá trị văn hóa dân tộc lan tỏa đến quốc tế trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. An Thổ Túc hiểu rằng, nghệ thuật thưởng trà không chỉ đơn thuần là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là phương tiện hiệu quả để kết nối và giao lưu văn hóa với bạn bè thế giới.

Với vai trò cầu nối ấy, An Thổ Túc đã góp phần tôn vinh và giữ gìn những nét đẹp văn hóa trà Việt, đồng thời ghi dấu ấn thương hiệu Việt trên bản đồ văn hóa quốc tế. Không gian tiệc trà trở thành không gian gặp gỡ, sẻ chia và truyền cảm hứng, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị cội nguồn đồng thời thúc đẩy sáng tạo không ngừng trong phát triển sản phẩm trà và văn hóa thưởng trà.

Sự hiện diện của sản phẩm An Thổ Túc và thương hiệu Không Gian Gốm Bát Tràng đồng hành trong sự kiện A80 là sự ghi nhận nỗ lực bền bỉ trong hành trình phát triển sản phẩm trà và văn hóa trà Việt. Đây cũng là động lực để thương hiệu tiếp tục phấn đấu, đổi mới và góp phần tạo nên những giá trị văn hóa, kinh tế bền vững cho ngành trà nước nhà.

Chén Kim Sa Hoàng Lưu Ly của An Thổ Túc trở thành cầu nối tinh tế của hương vị trà Việt.