Máy móc thi công rầm rộ trên công trường đoạn 3 Vành đai 2 09/05/2026 19:05

Dự án thi công đường Vành đai 2 TP.HCM, đoạn 3 (đường Phạm Văn Đồng nối Gò Dưa) do Công ty CP Văn Phú Bắc Ái triển khai thi công theo hợp đồng BT. Dự án có chiều dài 2,7 km, tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng.

Dự án khởi công từ năm 2017 nhưng do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục điều chỉnh dự án, thủ tục thanh toán quỹ đất nền dự án nên đã tạm ngưng thi công từ năm 2020. Đến nay dự án đạt 40% khối lượng công việc.

Sau 6 năm tạm ngưng thi công, đến nay công trường dự án Vành đai 2, đoạn 3 đã sôi động trở lại. Trên công trường bắt đầu xuất hiện máy móc, công nhân thi công để dọn dẹp mặt bằng, đây là cơ sở để hoàn thiện nút thắt quan trọng của dự án này.

Công trường Vành đai 2 nhộn nhịp máy móc. Ảnh: ĐT

Đây cũng là dự án được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được quan tâm, thường xuyên khảo sát và đốc thúc tiến độ. Trong đợt kiểm tra vào tháng 3, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn tất công tác thẩm định giá và ký quyết định giao đất.

Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị các địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất việc định giá đất, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 4. Đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức giao đất phục vụ thi công.

Trước chỉ đạo đó, đến nay dự án đã có mặt bằng, nhà thầu bắt đầu triển khai thi công trở lại. Nhiều người dân khá bất ngờ khi công trường im ắng lâu nay đã sôi động, bắt đầu trên đường chạy đua nước rút.

Chủ đầu tư đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về tài chính, nhân sự và thiết bị để thi công dự án. Sau khi có toàn bộ mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm 2026.

Công ty CP Văn Phú Bác Ái, hiện tiến độ thi công đạt khoảng 44% khối lượng, dự án đã phải tạm dừng từ năm 2020 do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm nay.

Dự án giúp kết nối trục đường Phạm Văn Đồng và Quốc lộ 1, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 13 hiện nay.

Đoạn này sẽ được đầu tư nút giao khác mức 3 tầng giữa Vành đai 2 và đường Phạm Văn Đồng với hệ thống cầu vượt gồm nhiều nhánh kết nối. Trong đó, cầu vượt chính trên tuyến Vành đai 2 có bề rộng từ 12,5 m đến 19,5 m, liên thông với các trục đường Linh Đông, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân và khu vực Rạch Ngang.

Nút giao với đường Linh Đông.