TP.HCM sẽ bổ sung thêm các nhánh cầu vượt tại nút giao Tân Vạn đường Vành đai 3 26/11/2025 10:26

(PLO)- Nút giao Tân Vạn theo kế hoạch cũ chưa phải là nút giao hoàn chỉnh, TP.HCM đang điều chỉnh và bổ sung thêm các nhánh cầu vượt để hoàn thành toàn bộ nút giao.

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ 4 dự án thành phần thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM chiều 25-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết TP sẽ hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn bằng việc bổ sung các nhánh cầu vượt để góp phần hoàn chỉnh một trong những hạng mục phức tạp và quan trọng nhất của toàn dự án.

Theo ông Cường, trong quá trình triển khai thực tế, TP nhận thấy cần bổ sung một số hạng mục quan trọng nhằm đảm bảo toàn tuyến vận hành thông suốt khi đưa vào khai thác.

Cụ thể, với nút giao Tân Vạn, dù đã nằm trong gói thầu XL5, nhưng cấu hình hiện tại của nút giao vẫn chưa hoàn chỉnh. Việc bổ sung này trở nên khả thi khi quá trình đấu thầu của dự án thành phần 1 tiết kiệm hơn 1.800 tỉ đồng, tạo nguồn lực tài chính để mở rộng và đầu tư thêm các nhánh cầu vượt cần thiết.

Sau khi Bình Dương được sáp nhập về TP.HCM, TP có cơ sở pháp lý, cơ chế để chủ động triển khai bổ sung các hạng mục tại đây, biến khu vực này thành một nút giao hoàn chỉnh, đa tầng, kết nối hoàn toàn thông suốt giữa TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai.

Hiện Ban Giao thông TP đang khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án thành phần 1, dự kiến hoàn tất trong năm 2025. TP sẽ ưu tiên phê duyệt sớm để đẩy nhanh lựa chọn nhà thầu, có thể áp dụng cơ chế linh hoạt, thậm chí đặc thù, nhằm rút ngắn thời gian thi công cho hạng mục quan trọng này.

Nút giao phức tạp nhất Vành đai 3. Ảnh: THUẬN VĂN

Nội dung quan trọng thứ hai được lãnh đạo TP.HCM đề cập là khu vực cầu Bình Gởi, điểm kết nối trên tuyến Vành đai 3 giữa địa bàn Bình Dương cũ và khu vực Củ Chi, Hóc Môn. Để tăng năng lực khai thác, TP sẽ bổ sung thêm hạng mục xây cầu mới vượt sông Sài Gòn, song song với cây cầu Bình Gởi hiện hữu.

Đáng chú ý, kinh phí để triển khai hạng mục bổ sung tại cầu Bình Gởi sẽ được lấy từ phần kết dư của gói thầu XL5 trên địa bàn Bình Dương. Khoản vốn này thuộc thẩm quyền quản lý của TP.HCM sau khi điều chỉnh địa giới, cho phép TP chủ động hơn trong phương án đầu tư.

Tuy nhiên, về tổng thể, khoản chi bổ sung sẽ được điều hòa vào tổng mức đầu tư chung của toàn tuyến Vành đai 3. Ở giai đoạn tiếp theo, TP.HCM sẽ tổng hợp và báo cáo Chính phủ để thực hiện cân đối giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, minh bạch và phù hợp với quy mô dự án liên vùng.

Trước đó, Ban Giao thông Bình Dương cho biết, đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ dài 11,4 km, tổng mức đầu tư 5.752 tỉ đồng. Dự án có 4 gói thầu xây lắp, hiện công trình đạt 51,6% kế hoạch.

Riêng với nút giao Tân Vạn, tuy đạt tiến độ tích cực nhưng công trình không thể thông xe vào ngày 19-12 theo yêu cầu trước đó của UBND TP.HCM. Dù vậy, Ban Giao thông Bình Dương sẽ phấn đấu hoàn thành một số hạng mục quan trọng của nút giao, đặc biệt là hệ thống đường song hành để kết nối Quốc lộ 1 và đường DT743 để giải quyết phần nào ùn tắc giao thông khu vực.