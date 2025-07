Giải pháp gỡ kẹt xe nút giao Tân Vạn, TP.HCM 22/07/2025 18:12

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM báo cáo tình hình giao thông khu vực nút giao thông Tân Vạn, phường Đông Hòa, TP.HCM. Trước đó, Sở Xây dựng nhận được Công văn của Văn phòng UBND TP đề nghị rà soát, báo cáo tình hình giao thông trên địa bàn TP.

Kẹt xe hàng chục km vì điều chỉnh giao thông thi công nút giao Tân Vạn

Trước đó, vào ngày 16-7, lực lượng chức năng đã tiến hành đóng tuyến đường ĐT743 để phục vụ công tác xây dựng nút giao Tân Vạn, thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM. Việc này đã gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, với dòng phương tiện kéo dài hàng chục km.

Theo đó, từ sáng đến trưa cùng ngày, các phương tiện di chuyển rất khó khăn, chỉ nhích từng chút một qua khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đặc biệt là đoạn gần cầu Đồng Nai. Nhiều tài xế vật vã chờ đợi, ôtô chen vào làn đường xe máy, xe máy phải leo lên lề đường, khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn, tê liệt.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay, tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua khu vực nút giao thông Tân Vạn) do Khu Quản lý Đường bộ IV - Cục Đường bộ Việt Nam quản lý.

Ngày 7-7, Khu Quản lý Đường bộ IV có văn bản thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm trên tuyến Quốc lộ 1 phục vụ thi công gói thầu xây lắp 1 thi công xây dựng nút giao Tân Vạn thuộc dự án thành phần 5 xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cũ làm chủ đầu tư, trong đó tiến hành điều chỉnh đóng đường tỉnh lộ 743 (hướng từ cầu Đồng Nai vào đường tỉnh lộ 743) và sử dụng tuyến Quốc lộ 1 - đường nội bộ Khu công nghiệp dệt may Bình An làm lộ trình thay thế.

Ùn ứ khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM khi đóng đường ĐT743 phục vụ xây nút giao Tân Vạn. Ảnh: P.C

Ngày 16-7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương tổ chức đóng đường tỉnh lộ 743 theo phương án được Khu Quản lý Đường bộ IV thông qua. Sau khi triển khai, tình hình giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng và ảnh hưởng đến các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nguyên nhân do việc đóng đường tỉnh lộ 743 khiến các loại phương tiện bắt buộc lưu thông trên 2 làn ô tô trên Quốc lộ 1, nút giao Quốc lộ 1 - đường nội bộ khu công nghiệp dệt may Bình An có bán kính nhỏ, không đảm bảo cho các xe container rẽ phải. Do đó, với lưu lượng xe quá lớn tập trung vào tuyến Quốc lộ 1 đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Trong chiều cùng ngày, Sở Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương tạm thời tháo dỡ rào chắn, hoàn trả lại mặt đường cho các xe lưu thông từ cầu Đồng Nai vào đường Tỉnh lộ 743 nên tình hình giao thông đã trở lại ổn định, thông suốt.

Tạm mở 1/2 mặt đường, dùng Đại lộ Đông Tây thay thế tuyến ĐT743

Sáng ngày 17-7, Sở Xây dựng đã chủ trì họp với Công an TP, UBND phường Đông Hòa, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Dĩ An và các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng để trao đổi, thống nhất các giải pháp triển khai kéo giảm tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực nút giao thông Tân Vạn.

Trên cơ sở ý kiến đồng thuận của các đơn vị dự họp, Sở Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương tạm thời chỉ được phép rào chắn 1/2 mặt đường bên hông cầu vượt thép tại nút giao Tân Vạn, dành 1/2 mặt đường cho các loại xe tải, xe container lưu thông từ cầu Đồng Nai về đường Tỉnh lộ 743.

Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Dĩ An đang triển khai thi công đường Đại lộ Đông Tây kết nối với Quốc lộ 1 (dự kiến hoàn thành trước ngày 25 -7). Do đó, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương phối hợp để thống nhất phương án sử dụng đường Đại lộ Đông Tây làm lộ trình thay thế phục vụ thi công nút giao Tân Vạn.

Sở Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành tuyến đường song hành Vành đai 3 trước ngày 15-8 để làm lộ trình thay thế khi đóng đường Tỉnh lộ 743;

Lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo thi công, biển chỉ hướng, đèn báo hiệu ban đêm,...) phục vụ thi công dự án xây dựng đường Vành đai 3. Trong quá trình thi công, phải bố trí đầy đủ lực lượng điều tiết, dọn dẹp vệ sinh công trường, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn lao động.

Để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khu vực Đông bắc TP, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đường song hành Vành đai 3 (đoạn từ cầu Đồng Nai đến Tỉnh lộ 743) trước khi thực hiện phương án đóng đường Tỉnh lộ 743.