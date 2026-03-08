Khánh Hòa: Tìm thấy thi thể bé trai bị sóng cuốn mất tích trên biển 08/03/2026 16:57

(PLO)- Sau 2 ngày huy động nhiều lực lượng nỗ lực tìm kiếm, thi thể bé trai 9 tuổi ở Khánh Hòa bị sóng lớn cuốn mất tích đã được tìm thấy.

Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 8-3, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể em NQA (9 tuổi, ngụ phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) trên vùng biển thuộc làng chài phường Đông Hải.

Thi thể bé trai 9 tuổi đã được tìm thấy sau 2 ngày mất tích. Ảnh: H.H

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 7-3, A. cùng bạn mang áo phao ra biển tắm. Khi bé trai này từ trên cầu gỗ của ngư dân nhảy xuống biển, một con sóng lớn đã đánh tuột áo phao và cuốn em mất tích. Bạn đi cùng lập tức hô hoán, cầu cứu người dân xung quanh.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm. Lực lượng phối hợp gồm Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hòa), Lữ đoàn Đặc công nước 5 phối hợp cùng người dân hàng chục người dùng nhiều phương tiện như ca nô, thuyền hơi, lưới kéo tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm trên biển.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, khu vực biển hiện có gió to và sóng lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau hai ngày nỗ lực, đến chiều 8-3, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể A. cách nơi em bị sóng cuốn trôi vài trăm mét.

Hiện, Công an phường Đông Hải đang tiến hành các thủ tục theo quy định để bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.