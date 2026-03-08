Xe khách chở vượt 28 người bị phạt gần 200 triệu đồng 08/03/2026 23:05

(PLO)- Tài xế và chủ xe khách vi phạm 4 lỗi, trong đó có lỗi chở vượt quá 28 người so với quy định bị CSGT tỉnh Quảng Trị lập biên bản xử phạt, tổng số tiền 196,5 triệu đồng.

Ngày 8-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã lập biên bản và xử phạt một trường hợp xe khách chở quá số người quy định thông qua đường dây nóng của Cục CSGT, Bộ Công an.

Theo đó, qua phản ánh của người dân vào số điện thoại đường dây nóng Cục CSGT (C08), Cục trưởng C08 đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị xác minh, xử lý trường hợp xe ô tô khách chở quá số người quy định khi lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Nhận được thông tin và chỉ đạo của Cục trưởng C08, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành đón dừng, kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 61H-182.xx, do anh NDD (44 tuổi, Nghệ An) điều khiển.

Xe khách BKS 61 chở 53 người dù chỉ được phép chở 25 người.

Qua kiểm tra thực tế, phương tiện chở 53/25 người (vượt quá 28 người) so với số người được phép theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đồng thời vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe D. về các hành vi chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện và lỗi vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển.

Các hành vi trên được quy định tại khoản 4, Điều 20 và điểm e, khoản 5, Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng mức phạt đối với lái xe là 43,5 triệu đồng.

CSGT lập biên bản đối với tài xế vi phạm.

Đối với chủ phương tiện là Chi nhánh Hợp tác xã dịch vụ Vận tải T.P, tổ công tác đã lập biên bản về lỗi giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm và lỗi không cấp lệnh vận chuyển cho lái xe. Tổng mức phạt đối với chủ phương tiện là 153 triệu đồng.

Ngoài ra trừ 12 điểm giấy phép lái xe của tài xế và tước phù hiệu phương tiện từ một đến ba tháng.

CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không chở quá số người quy định, đảm bảo an toàn cho hành khách và trật tự an toàn giao thông.