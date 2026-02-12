Xe tải cháy rụi trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 12/02/2026 17:09

(PLO)- Một xe tải cháy rụi trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, rất may không xảy ra ùn tắc do dừng ở làn dừng khẩn cấp.

Vào lúc 15h50 chiều nay (12-2), tại km 53+800, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Hòa (Đồng Nai) giáp ranh tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ cháy xe tải.

Xe tải bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, xe tải được phát hiện bốc cháy tại làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây theo hướng TP.HCM đi Phan Thiết.

Tại hiện trường, các vạt cỏ xung quanh cũng cháy dữ dội, kéo dài gần cả trăm mét. Chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Lực lượng CSGT điều tiết phương tiện tại hiện trường.

Một số tài xế lưu thông trên cao tốc đã dừng xe hỗ trợ nhưng ngọn lửa cháy quá lớn đã thiêu rụi toàn bộ cabin xe và nửa thùng xe.

Phần cabin và thùng xe cháy rụi.

Đội Tuần ta kiểm soát đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an đã phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc điều tiết phương tiện qua khu vực này. Rất may do xe tải bốc cháy nằm ở làn dừng khẩn cấp nên không xảy ra ùn tắc.

Nguyên nhân vụ cháy xe tải đang được làm rõ.