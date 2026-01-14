An ninh trật tự

Xe đầu kéo lùi từ cây xăng va chạm xe máy, 1 người tử vong

(PLO)- Vụ tai nạn do lùi xe trên Quốc lộ 1 tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho các tài xế khi ra vào các điểm dừng nghỉ, cây xăng dọc quốc lộ.
Đến rạng sáng 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định pháp y và bàn giao thi thể nạn nhân bị tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 cho gia đình lo hậu sự.

quốc lộ 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 13-1, trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn An Bình, xã Tân lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo làm 1 người tử vong.

Theo đó, vào thời điểm trên xe đầu kéo biển số 37H 06932 kéo theo sơ mi rơ moóc đang lùi từ trong cây xăng ra Quốc lộ 1A thì xe máy mang biển số đăng ký tại TP.HCM, do một người đàn ông chạy theo hướng Lâm Đồng – Đồng Nai tông vào sơ mi rơ moóc, ngã ra đường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, qua xác minh đã xác định là ông NVB (48 tuổi), người địa phương.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, điều tra.

PHƯƠNG NAM-VÕ TÙNG
