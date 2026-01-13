Tiếng khóc xé lòng của nam sinh bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường 13/01/2026 09:56

(PLO)- Vụ tai nạn làm người phụ nữ tử vong tại chỗ và tiếng khóc của con trai giữa ngã ba đường khiến ai đi ngang qua cũng thắt lòng.

Khoảng 6 giờ sáng nay ngày 13-1, tại khu vực giao lộ Trương Vĩnh Ký – Quỳnh Lưu, thuộc phường Phước Hội (thị xã La Gi cũ), tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là người địa phương đi xe đạp điện đã va chạm với xe tải 86C-197.13. Cú va chạm mạnh đã khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, bỏ lại chiếc xe đạp điện nằm chơ vơ giữa ngã ba đường. Sau đó nạn nhân được xác định là bà NTN (54 tuổi) ngụ khu phố 12, phường Phước Hội.

Cậu bé khóc ngất khi chạy đến hiện trường.

Thế nhưng, hình ảnh khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường không cầm được nước mắt chính là sự xuất hiện của đứa con trai nạn nhân. Đang trên đường tới trường thì cậu học trò nhỏ nhận hung tin. Chạy vội đến nơi, nhìn thấy chiếc xe và bóng dáng người mẹ thương yêu không còn cử động, cậu bé đã khóc ngất ngay tại chỗ. Tiếng gọi mẹ lạc đi trong làn xe cộ tấp nập buổi sớm khiến không gian như lặng lại, xót xa đến nghẹn lòng.

Ngay sau vụ việc, lực lượng CSGT khu vực La Gi thuộc Trạm CSGT Hàm Tân, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an phường Phước Hội có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Những người có mặt tại hiện trường an ủi con trai nạn nhân.

Trong lúc các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục khám nghiệm hiện trường người dân xung quanh chỉ biết lặng lẽ an ủi đứa trẻ vừa mất đi người mẹ thân yêu.

Vụ tai nạn một lần nữa là lời cảnh báo đau xót về an toàn giao thông, đặc biệt là tại các điểm giao cắt vào giờ cao điểm.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại khu vực phong tỏa hiện trường.

Các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.