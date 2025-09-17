Hà Nội và TP.HCM cần có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện giao thông xanh 17/09/2025 20:54

(PLO)- Thông báo của Văn phòng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội và UBND TP.HCM cần sớm công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi.

Ngày 17-9, Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm các dòng sông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM; Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chọn Hà Nội và TP.HCM để xây dựng kế hoạch với các giải pháp đột phá

Theo đó, để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường không khí, môi trường nước, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ NN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường toàn diện với cách tiếp cận tổng thể đầy đủ các thành tố ô nhiễm.

Trước mắt, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường không khí, trong Kế hoạch cần bao gồm 34 bản Kế hoạch cụ thể của các địa phương. Chọn Hà Nội và TP.HCM để xây dựng Kế hoạch với các giải pháp đột phá, từ đó nhân rộng ra cả nước.

Kế đó, Bộ NN&MT được giao nghiên cứu việc ban hành chính sách về các giải pháp kinh tế tuần hoàn đối với phụ phẩm nông nghiệp, áp dụng công nghệ sinh học hoặc tái chế phát điện sinh khối.

Đề xuất chính sách hỗ trợ người dân trong khuyến khích thu gom, vận chuyển, tái sử dụng. Trường hợp thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì hoàn thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-10.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường theo hướng tăng nặng chế tài xử phạt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 31-12.

Siết chặt quản lý đối với các phương tiện cũ

Tại Thông báo, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ: KH&CN, Xây dựng, cơ quan liên quan ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các trạm sạc xe điện. Hoàn thành trước ngày 15-10.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng rà soát, ban hành các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị phải tích hợp hạ tầng cho giao thông xanh, bao gồm cả hệ thống trạm sạc điện, hạ tầng cần thiết cho các trạm sạc pin thay thế, hoàn thành trong quý 4 năm 2025.

UBND TP Hà Nội và UBND TP.HCM cần sớm công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi.

Song song với đó, chủ trì, phối hợp với Bộ: KH&CN, Công an và cơ quan liên quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với chung cư có lắp đặt trạm sạc xe điện. Hoàn thành trước ngày 15-10.

Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP Hà Nội và UBND TP.HCM xây dựng, trình Chính phủ lộ trình phát triển hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại; đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.

Đồng thời, Bộ Xây dựng phải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định về kiểm định khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo hướng siết chặt quản lý đối với các phương tiện cũ, không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

Có chính sách hỗ trợ khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh

Đáng chú ý, Thông báo nêu rõ, UBND TP Hà Nội và UBND TP.HCM công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân và doanh nghiệp đồng thuận, thực hiện.

Đồng thời, 2 thành phố phải rà soát, quy hoạch lại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; xây dựng lộ trình và cơ chế, chính sách để di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội thành, khu dân cư.

Nghiên cứu, ban hành các quy định, tiêu chuẩn môi trường địa phương ở mức nghiêm ngặt hơn quy chuẩn quốc gia để bảo vệ sức khỏe người dân.

Nghiên cứu, áp dụng công cụ kinh tế thay cho mệnh lệnh hành chính trong quản lý, kiểm soát, chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng hóa thạch, không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường và có giải pháp kiểm soát chặt chẽ khí thải, bụi và tiếng ồn từ các công trình, hoạt động xây dựng...