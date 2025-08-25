Cần thời gian hợp lý để áp dụng xăng sinh học E10 cho ô tô, xe máy trên toàn quốc 25/08/2025 14:43

(PLO)- Dù biết tác dụng của xăng sinh học E10 nhưng các chuyên gia và người dân cho rằng nên để người dùng tự lựa chọn khi thấy phù hợp hơn là quy định dùng trên toàn quốc xăng E10.

Bộ Công Thương có dự thảo Thông tư về lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, E15, theo đó:

Từ ngày 1-1-2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E10.

Từ ngày 1-1-2031, toàn bộ xăng được phối trộn, pha chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E15.

Nhiều người vẫn dè chừng với xăng E10. Ảnh: TÚ UYÊN

Việc sử dụng xăng sinh học E10 được nhiều người dân và chuyên gia ủng hộ vì giảm khí thải và giá trị của nó tuy nhiên lộ trình áp dụng từ 1-1-2026 cho toàn bộ ô tô, xe máy thì nhiều người cho rằng chưa hợp lý.

Anh Lê Hồng Sơn, một tài xế xe công nghệ hiện đang lái chiếc Toyota Vios mua từ năm 2020 cho biết anh chưa dám thử nghiệm đổ xăng E10 vì nghe các đồng nghiệp nói rằng dễ bị hỏng xe.

“Tôi thấy anh em chạy xe nói không nên đổ loại xăng sinh học E10 mà phải chờ xem tình hình ra sao rồi mới dám đổ vào xe mình, vì chiếc xe là phương tiện kiếm cơm của cả gia đình, nếu nó bị hư hỏng gì là thất nghiệp ngay”- anh Sơn chia sẻ.

Theo anh Sơn việc dùng toàn bộ xăng E10 từ năm 2026 là chưa phù hợp, nên sử dụng cả các loại xăng khác để người dùng lựa chọn. Nếu hợp lý thì người dùng sẽ tự động lựa chọn chứ không nên sử dụng theo kiểu “ép buộc” như vậy.

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM cho biết muốn dân sử dụng xăng sinh học E10 nhưng chỉ ra thông báo và cho thực hiện thời gian ngắn, trong khi loại xăng này không nên sử dụng cho các loại xe nào phải có phân tích, ra thông báo hướng dẫn cho người dân hiểu.

“Phương án nhằm bảo vệ môi trường là đúng nhưng cần có lộ trình rõ ràng và thích hợp cho người dân, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nếu người dân chỉ có một chiếc xe máy cũ để mưu sinh và chiếc xe không phù hợp với xăng E10 thì khó có thể bắt buộc người ta phải đổ loại xăng đó được”- ông Tĩnh cho hay.

Đại diện Hyundai Đông Sài Gòn cho biết, theo tìm hiểu xăng E10 là loại xăng sinh học (Gasohol) có tỷ lệ pha trộn gồm: - 90% xăng khoáng (RON92 hoặc RON95) - 10% Ethanol (rượu ethylic khan), trị số Octan ≧ 92, đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định. Xăng E10 giúp giảm khí thải CO và HC, góp phần bảo vệ môi trường và giá bán thường thấp hơn một chút so với xăng RON95.

Theo hướng dẫn của Hyundai, các dòng xe hiện nay đều có thể sử dụng xăng E10, miễn là hàm lượng ethanol không vượt quá 10% gồm: Accent, Elantra, Creta, Tucson, Santa Fe, Stargazer, Custin: không dùng Gasohol chứa trên 10% ethanol.

Còn các mẫu xe còn lại là i10, Venue không dùng Gasohol chứa trên 20% ethanol.

“Như vậy, xăng E10 hoàn toàn thỏa điều kiện sử dụng cho tất cả các dòng xe Hyundai dùng động cơ xăng đang lưu hành tại Việt Nam”- đại diện Hyundai Đông Sài Gòn cho hay.

Trước đó, PLO cũng đã giới thiệu tác dụng của xăng E10 đối với ô tô, xe máy, bạn đọc có thể tham khảo bài tại đây.