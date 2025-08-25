Đừng đợi xe nằm đường! 10 dấu hiệu cảnh báo ắc quy ô tô sắp hỏng 25/08/2025 09:28

(PLO)- Đèn pha mờ bất thường, động cơ khởi động chậm, ắc quy bị rò rỉ, vỏ ắc quy bị phồng…dấu hiệu cho thấy ắc quy ô tô của bạn đến lúc cần bổ sung nước cất hoặc thay.

Đèn pha mờ bất thường

Ảnh: Motorbiscuit.



Nếu đèn pha của xe bạn trông mờ ảo hoặc yếu hơn bình thường, thì đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy ắc quy ô tô sắp cạn chất lỏng. Khi không đủ chất lỏng, ắc quy sẽ gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ điện áp, dẫn đến đèn hoạt động yếu hơn.

Động cơ khởi động chậm

Động cơ khởi động chậm cho thấy ắc quy ô tô đang gặp vấn đề với mức chất lỏng thấp, không thể cung cấp đủ dòng điện mạnh để động cơ khởi động nhanh chóng và dứt khoát.

Ắc quy bị rò rỉ

Rò rỉ chất lỏng từ ắc quy là dấu hiệu rõ ràng của một vấn đề nghiêm trọng bên trong. Tình trạng này thường xảy ra khi mức chất lỏng xuống quá thấp, khiến ắc quy ô tô quá nóng và vỏ pin bị nứt. Axit rò rỉ không chỉ gây ăn mòn các bộ phận xung quanh mà còn làm giảm đáng kể hiệu suất của ắc quy.

Vỏ ắc quy bị phồng

Vỏ ắc quy bị phồng hoặc biến dạng thường là tín hiệu của tình trạng quá nhiệt bên trong, nguyên nhân chính là do mức chất lỏng thấp. Tình trạng này làm giảm tính toàn vẹn và hiệu suất của ắc quy. Do đó, cần xử lý ngay lập tức khi phát hiện vỏ ắc quy bị phồng để tránh hư hỏng nặng hơn.

Xe thường xuyên cần kích nổ

Nếu xe của bạn thường xuyên cần đến sự hỗ trợ từ xe khác để khởi động, hãy kiểm tra ắc quy. Không đủ chất lỏng làm giảm khả năng tích điện của ắc quy, khiến động cơ khởi động không ổn định. Việc phải kích nổ nhiều lần cũng báo hiệu một vấn đề sâu hơn, có thể cần bảo dưỡng hoặc thậm chí thay thế ắc quy ô tô để khôi phục độ tin cậy.

Còi xe yếu

Tiếng còi xe nhẹ, thiếu dứt khoát là một dấu hiệu bất thường. Mức chất lỏng thấp làm giảm điện áp đầu ra, ảnh hưởng đến các phụ kiện tiêu thụ điện như còi. Vì còi phụ thuộc vào dòng điện mạnh, bất kỳ sự sụt giảm công suất nào cũng là tín hiệu rõ ràng cho thấy hiệu suất của ắc quy đang suy giảm nhanh chóng.

Ảnh: Motorbiscuit.

Đèn nội thất nhấp nháy

Mức chất lỏng thấp có thể làm giảm khả năng điều chỉnh đầu ra điện của ắc quy, gây gián đoạn hệ thống chiếu sáng trong cabin. Thay vì chờ đợi hệ thống điện hỏng hoàn toàn, hãy kiểm tra ắc quy và mức chất lỏng. Giải quyết vấn đề sớm có thể ngăn ngừa những sự cố bất tiện.

Cửa sổ chỉnh điện hoạt động chậm

Cửa sổ chỉnh điện yêu cầu một luồng điện ngắn nhưng mạnh để hoạt động. Do đó, bất kỳ sự sụt giảm nào về hiệu suất ắc quy đều có thể nhận thấy ngay lập tức qua tốc độ di chuyển chậm chạp của chúng. Triệu chứng này thường bị bỏ qua vì nó có thể xuất hiện cùng lúc với các dấu hiệu cảnh báo khác.

Đèn cảnh báo ắc quy yếu trên bảng điều khiển

Đèn cảnh báo ắc quy ô tô trên bảng điều khiển thường xuất hiện ở những xe sử dụng ắc quy axit chì, đặc biệt khi mức chất lỏng xuống dưới mức tối ưu. Mặc dù đèn có thể nhấp nháy lúc đầu, nhưng thường sẽ sáng liên tục khi vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Theo thời gian, cảnh báo này có thể dẫn đến hiệu suất vận hành kém của xe.

Hệ thống báo động xe hơi gặp trục trặc

Các trường hợp báo động xe hơi tự kích hoạt không rõ nguyên nhân hoặc báo động không hoạt động hoàn toàn có thể bắt nguồn từ ắc quy ô tô yếu. Vì hệ thống báo động dựa vào nguồn điện ổn định – ngay cả khi xe tắt máy – bất kỳ sự dao động điện nào do mất chất lỏng hoặc hỏng hóc bên trong ắc quy đều có thể làm gián đoạn hiệu suất của hệ thống.