Người lái xe ba gác chở xe con phía sau có thể bị phạt như thế nào? 22/08/2025 20:19

(PLO)- Công an TP.HCM đang xác minh clip chiếc xe ba gác chở xe con phía sau đang được cộng đồng mạng cho là hiện tượng "độc lạ".

Mạng xã hội xôn xao với clip một chiếc xe ba gác chở phía sau là một chiếc xe con. Nhiều người cho rằng chiếc xe ô tô con có thể bị hư hỏng nên được “dìu dắt” bởi chiếc xe ba gác.

Điều đáng chú ý là xe ba gác đi vào con hẻm nhỏ và nhiều xe đang qua lại, khiến cho nhiều người nói đây hiện tượng “độc lạ”.

Clip lan truyền trên MXH.

Phía dưới phần bình luận nhiều người ý kiến nhận xét về hành vi này.

Bạn đọc HHD bình luận: “Các loại xe ba gác này thường phải xử phạt trực tiếp chứ thông qua hình ảnh khá khó để xác minh xe. Vì nhiều người có thói quen đổi biển số của các loại xe ba gác này để tránh bị phạt nguội”.

Hiện Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM đang xác minh.

Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia luật, người điều khiển xe ba gác có khả năng bị xử phạt theo Nghị định 168/2024.

Cụ thể theo điểm e, khoản 3, điều 7 nghị định 168/2024 xử phạt với hành vi "điều khiển xe kéo theo vật khác".

"e) Người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt vật nuôi, mang vác vật cồng kềnh; chở người đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái của xe;"

Theo đó, người này có thể bị phạt tiền 600.000 - 800.000 đồng.