Ô tô nhập khẩu theo dạng quà biếu, quà tặng hết cơ hội gian lận, né tránh? 19/08/2025 14:11

(PLO)- Theo Bộ Công thương việc quy định về việc ô tô nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển sẽ nhằm mục đích hạn chế tình trạng gian lận, né tránh.

Bộ Công thương trình Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển.

Quy định nhằm hạn chế tình trạng gian lận, né tránh

Theo Bộ Công thương, hiện nay, một số Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đang điều chỉnh lĩnh vực quản lý ô tô như Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13-9-2013 về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg ngày 26-3-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg.

Quy định nhằm hạn chế tình trạng gian lận, né tránh. Ảnh: TN

Ô tô nhập khẩu (với mục đích thương mại hay phi thương mại) đều tham gia giao thông và cần được bảo hành, bảo dưỡng đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại cơ sở bảo hành, bảo dưỡng trên lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Việc nhập khẩu ô tô hiện nay thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 116/2017 quy định:

Như vậy, doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định 116/2017 có thể nhập khẩu mặt hàng cần quản lý nhập khẩu để kinh doanh, theo đó, vô hiệu hóa biện pháp quản lý nhập khẩu ô tô tại Nghị định này.

Ô tô nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại chủ yếu tập trung vào xe nhập khẩu dưới dạng quà biếu quà tặng. Việc cấp phép nhập khẩu giúp cơ quan hải quan theo dõi, quản lý được việc nhập khẩu xe của từng doanh nghiệp dưới dạng quà biếu, quà tặng.

Việc hạn chế lượng xe nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng và tổ chức, các cá nhân nhập khẩu ô tô theo diện tài sản di chuyển vào Việt Nam cần được quản lý chặt chẽ, tránh trường hợp lợi dụng các tổ chức, cá nhân di chuyển địa điểm công tác, làm việc, học tập, về Việt Nam được mang theo tài sản di chuyển để kinh doanh.

Việc quy định biện pháp quản lý đối với ô tô nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại nhằm hạn chế sự gia tăng đột biến lượng xe ô tô nhập khẩu trong bối cảnh đây là hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu và hạn chế tình trạng gian lận, né tránh các quy định của Nghị định số 116/2017 để nhập khẩu xe ô tô nhằm mục đích kinh doanh. Chính sách quản lý nhập khẩu cần được áp dụng thống nhất và xuyên suốt theo khía cạnh quản lý mặt hàng xe ô tô, không phân biệt hình thức nhập khẩu thương mại hay phi thương mại.

Trên cơ sở quy định pháp luật, thực tiễn và ý kiến của các Bộ ngành nêu trên, Bộ Công Thương nhận thấy việc ban hành Quyết định quy định việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển là phương án phù hợp, là cần thiết.

Phân biệt để đảm bảo lợi ích người tiêu dùng

Việc xây dựng Quyết định quy định việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển được tiến hành trên cơ sở quan điểm để khắc phục các tồn tại, bất cập phát sinh, định hướng hoạt động nhập khẩu ô tô phi thương mại, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển; đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng, người tham gia giao thông.

Việc ban hành Quyết định chỉ áp dụng đối với ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu, quà tặng và tài sản di chuyển của tổ chức cá nhân, không áp dụng với trường hợp:

(i) Nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển sản phẩm, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng, xe sử dụng trong nội bộ cơ quan, tổ chức.

(ii) Nhập khẩu theo diện hàng mẫu, không tham gia giao thông nên không phải đối tượng áp dụng kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không đăng ký lưu hành và có thể thực hiện theo quy định.