Có nên mua xe máy, ô tô xăng thời điểm này? 14/09/2025 11:01

(PLO)- Theo chuyên gia, khuyến khích sử dụng chuyển đổi xe máy, ô tô xăng sang xe điện là tốt nhưng không nên "tẩy chay" các dòng xe mới có tiêu chuẩn khí thải cao.

Sau khi các thông tin về việc kiểm định khí thải mới đối với ô tô, xe máy hay việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện tại một số thành phố lớn được đưa ra để bàn luận, nhiều người có động thái “ngại” mua xe xăng.

Theo các chuyên gia, việc kiểm soát khí thải và khuyến khích chuyển đổi xe xăng sang xe điện là tốt, tuy nhiên người dùng cũng không nên “tẩy chay” xe máy, ô tô xăng. Đặc biệt các dòng xe mới sau này có tiêu chuẩn khí thải cao, hạn chế ô nhiễm hơn so với các dòng xe cũ.

Nhiều người lo lắng việc mua xe xăng sẽ bị hạn chế. Ảnh: THY NHUNG

Trao đổi với PLO, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Nguyên Hiệu trưởng Trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho biết ô nhiễm môi trường từ các phương tiện giao thông tại các TP lớn.

“Việc ủng hộ chuyển đổi xe xăng sang xe điện là điều tốt và nên khuyến khích để bảo vệ môi trường, nhưng điều này không có nghĩa là người dân “tẩy chay” xe xăng”- PGS.TS Dũng giải thích.

Về vấn đề nguyên nhân tạo ra ô nhiễm môi trường, PGS.TS Dũng phân tích thêm, hiện 90% xe máy không có bộ lọc khí thải còn ô tô thì bắt buộc phải có. Theo tiêu chuẩn Euro 4 trở đi, ô tô có cả bầu lọc Catalytic dùng xúc tác để trung hòa tạo thành những chất không đặc để thải ra môi trường. Do đó, xét về mặt ô nhiễm môi trường thì xe máy gây hại gấp nhiều lần so với xe ô tô.

“Trong những năm qua, Việt Nam không hạn chế xe máy, để xe máy phát triển rất nhiều, đơn giản là xe máy phù hợp với đô thị của Việt Nam, tiện lợi cho người tiêu dùng. Từ đó tạo nên hệ quả là môi trường của các TP lớn rất ô nhiễm. Vừa rồi theo thống kê, Hà Nội xếp thứ năm trên toàn thế giới về mức độ ô nhiễm, TP.HCM có đỡ hơn nhưng vẫn nằm trong tốp 20” - ông Dũng dẫn chứng.

Theo ông Dũng, nếu hạn chế xe máy xăng thì số lượng người bị ung thư cũng sẽ giảm đi vì ung thư xuất phát từ ăn uống và không khí ô nhiễm cũng là tác nhân. Do đó, giảm chi phí về dịch vụ y tế cũng sẽ ngang bằng với chi phí về xăng dầu.