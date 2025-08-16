Toyota tiết lộ công nghệ đột phá có thể giảm 90% khí thải 16/08/2025 12:25

(PLO)- Một chương mới cho dòng xe Prius đang hình thành tại Brazil, nơi Toyota vừa giới thiệu một nguyên mẫu với công nghệ đột phá.

Công nghệ đột phá này là sự kết hợp công nghệ hybrid cắm sạc với động cơ flex-fuel (nhiên liệu linh hoạt), có khả năng chạy bằng cả xăng và ethanol. Theo công ty, sự kết hợp này có thể giảm lượng khí thải CO2 tới 90% khi pin được sạc đầy và động cơ chạy bằng ethanol.

Một chương mới cho dòng xe Prius đang hình thành tại Brazil, nơi Toyota vừa giới thiệu một nguyên mẫu với công nghệ đột phá. Ảnh: Toyota.



Dòng xe của Toyota tại Brazil hiện đã có các phiên bản hybrid nhiên liệu linh hoạt cho dòng Corolla và Corolla Cross. Đây là lần đầu tiên Toyota áp dụng phương pháp tương tự cho hệ truyền động hybrid cắm sạc. Công ty coi nhiên liệu sinh học như ethanol là một lựa chọn thiết thực để giảm lượng khí thải không chỉ ở Brazil mà còn ở các thị trường khác.

Nguyên mẫu Prius PHEV chạy nhiên liệu linh hoạt này gần như giống hệt với Prius PHEV tiêu chuẩn, chỉ có một vài đề can đặc biệt để gợi ý về hệ thống ba nguồn năng lượng (xăng, ethanol và điện).

Toyota chưa công bố chi tiết kỹ thuật cụ thể, nhưng hệ thống hybrid cắm điện kết hợp động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít với động cơ điện và pin lithium-ion, tạo ra tổng công suất 220 mã lực khi chạy bằng xăng.

Mẫu xe ý tưởng về công nghệ đột phá này đang được trưng bày tại triển lãm thương mại Fenasucro & Agrocana ở Brazil. Sự kiện này diễn ra sau cam kết gần đây của Toyota về khoản đầu tư 11,5 tỷ R$ (khoảng 57.500 tỷ đồng) cho Brazil đến năm 2030, nhằm mở rộng sản xuất tại địa phương và phát triển các giải pháp di chuyển mới.

Trong kế hoạch đó, công ty sẽ sản xuất hai mẫu xe hybrid nhiên liệu linh hoạt tại Brazil, bao gồm mẫu SUV cỡ nhỏ Yaris Cross. Mẫu xe về công nghệ đột phá này dự kiến ra mắt tại thị trường vào tháng 10 năm 2025.