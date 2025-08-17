Đà Nẵng đang xem xét xây dựng lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện 17/08/2025 14:59

Ngày 17-8, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã trả lời ý kiến công dân liên quan lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Trên Cổng góp ý TP Đà Nẵng, một công dân nêu câu hỏi: TP đã có kế hoạch hoặc phương án chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang xe máy điện tại khu vực trung tâm chưa?

Việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện đang rất được dư luận quan tâm. Ảnh: TẤN VIỆT

Công dân này cho hay, đây là một định hướng đáng cân nhắc. Bởi Đà Nẵng nổi tiếng là TP môi trường xanh, sạch, đẹp. Xe máy điện giúp giảm đáng kể lượng khí thải gây ô nhiễm không khí, giảm tiếng ồn từ ống xả, tạo không gian yên tĩnh, trong lành.

"Môi trường sống trong lành, êm ái sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần phát triển du lịch bền vững. Rất mong lãnh đạo TP nghiên cứu, xem xét và sớm có lộ trình cho vấn đề này, để Đà Nẵng ngày càng xanh – sạch – đẹp hơn", công dân kiến nghị.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, chuyển đổi xe xăng sang xe điện là một vấn đề được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 20/2025 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt để ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trong các nhiệm vụ giao cho UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có nội dung: “Triển khai xác định vùng phát thải thấp theo quy hoạch bảo vệ môi trường và có lộ trình cụ thể thực hiện biện pháp áp dụng trong vùng phát thải thấp đã xác định” (thực hiện trong năm 2025, bổ sung trong các năm tiếp theo).

Hiện nay, Đà Nẵng đang tích cực nghiên cứu và xây dựng các đề án, kế hoạch nhằm từng bước chuyển đổi phương tiện giao thông sang sử dụng năng lượng sạch, bao gồm cả việc khuyến khích sử dụng xe máy điện.

Các giải pháp đang được xem xét gồm: Xây dựng lộ trình cụ thể cho việc chuyển đổi; nghiên cứu các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi; đẩy mạnh phát triển hạ tầng trạm sạc công cộng và tại các khu dân cư; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của xe điện.

"Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở ban ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi. Đồng thời lồng ghép vào các chương trình, đề án phát triển của TP trong thời gian tới", Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay.