Mong tài xế không sử dụng điện thoại khi lái xe 14/08/2025 10:07

(PLO)- Khi pháp luật được áp dụng nghiêm minh thì tài xế sẽ dần ý thức và hình thành thói quen không sử dụng điện thoại khi lái xe...

Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đang triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm về các trường hợp tài xế sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe trên đường.

Cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát trực tiếp, lực lượng CSGT còn ứng dụng thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát để phát hiện vi phạm. Qua dữ liệu từ các thiết bị này, nhiều tài xế vi phạm đã bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Đặc biệt, đầu tháng 8-2025, Sở Xây dựng TP.HCM điều chỉnh giao thông trên đường Đỗ Mười, đường Lê Đức Anh.

Theo đó, cấm xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt) đi vào làn hỗn hợp trên đường Đỗ Mười và đường Lê Đức Anh từ 6 giờ đến 22 giờ. Đồng thời, cấm dừng xe và đỗ xe từ 6 giờ đến 22 giờ và cấm đỗ xe 24/24 giờ.

Trong một chuyến xe từ Bà Rịa lên bến xe Ngã Tư Ga, tôi vô tình nghe được tâm tư của tài xế. Với sự giám sát, xử lý khắt khe các hành vi vi phạm của tài xế và điều chỉnh giao thông như hiện nay, nhiều tài xế bày tỏ lo lắng “nồi cơm” của mình đang cạn dần.

Các tài xế lý giải, lâu nay tài xế kiếm thêm thu nhập bằng việc nhận chở hàng cho khách và đón khách dọc đường. Với sự giám sát nghiêm ngặt và quy định mới như hiện nay, họ không dám đón trả khách, nhận hàng khách gửi dọc đường nên thu nhập bị giảm sút.

Tôi từng nhiều lần đón xe khách dọc đường, không ít lần ra trạm xe buýt chờ xe quen tới để gửi hàng về quê. Tôi nhận thấy đó là sự tiện lợi. Tuy nhiên, sau nhiều lần chứng kiến cảnh xe khách tấp vô lề đón khách một cách vội vàng (có lẽ vì sợ bị công an phát hiện) khiến người đi đường hoảng loạn, lạc tay lái; tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

Tôi từng mang nỗi ám ảnh khi tài xế vừa lái xe vừa nghe, gọi hàng chục cuộc điện thoại. Sau khi nhận cuộc gọi báo có khách chờ dọc đường thì tài xế bấm số gọi cho khách. Khi khách đón dọc đường hay gửi hàng càng nhiều thì lượng cuộc gọi tài xế phải thực hiện cũng tăng theo. Điều đáng lo ngại là tất cả các cuộc điện thoại đều được tài xế thực hiện trong lúc lái xe.

Có những tài xế cẩn thận giảm tốc độ, tuy nhiên có nhiều người vừa thể hiện “tay lái lụa” vừa tương tác qua điện thoại. Khi gặp sự cố thì họ thắng gấp khiến khách nháo nhào. Lúc đó, tôi chỉ biết niệm Phật để trấn an mình và cầu bình an.

Sử dụng điện thoại khi đang lái xe là rất nguy hiểm. Ảnh minh họa: FinFC

Do đó, tôi hoàn toàn ủng hộ việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông của tài xế, đặc biệt là vi phạm liên quan đến việc sử dụng điện thoại khi lái xe. Bởi với tài xế xe khách, họ đang “nắm trong tay” hàng chục mạng sống, chỉ cần vài giây mất tập trung là có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thực tế cho thấy có nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ việc tài xế mất tập trung do sử dụng điện thoại khi lái xe.

Khi pháp luật được áp dụng nghiêm ngặt thì tài xế sẽ dần ý thức và hình thành thói quen không sử dụng điện thoại khi lái xe.

Có thể không đón khách dọc đường, từ chối một túi hàng, tài xế sẽ không có thêm vài chục ngàn, nhưng bù lại hành khách được an tâm hơn khi ngồi trên xe, bản thân tài xế cũng đỡ áp lực.

Khi bản thân từng tài xế ý thức được rằng việc tuân thủ quy định pháp luật sẽ mang lại giá trị cho xã hội hơn là bất chấp nguy hiểm để kiếm thêm tiền thì họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong mỗi chuyến xe. Bởi lẽ, bớt đi một vụ tai nạn thì xã hội sẽ thêm một chút bình an.