Cả nước có trên 600 công trình xanh giúp phát triển bền vững 29/10/2025 14:17

(PLO)- Theo số liệu thống kê, số lượng công trình xanh trên cả nước hiện đã đạt trên 600 công trình, với tổng diện tích sàn gần 17 triệu m².

Ngày 29-10, tại TP.HCM, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển công trình xanh và giao thông xanh theo hướng bền vững”.

Tuần lễ công trình xanh và giao thông xanh Việt Nam năm 2025 còn gồm nhiều sự kiện, trong đó có 1 phiên toàn thể, 4 hội thảo chuyên đề.

Cả nước có trên 600 công trình xanh giúp phát triển bền vững. Ảnh: NC

Tại hội thảo chuyên đề “Tối ưu hóa sử dụng năng lượng, vật liệu xây dựng nhằm giảm thiểu phát thải trong công trình xanh”, ông Lê Văn Kế, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) thông tin: "Trong những năm gần đây, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu đã trở thành định hướng trọng tâm trong chiến lược phát triển quốc gia.

Việc phát triển công trình xanh không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống của người dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm phát thải CO2, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xây dựng".

Trong những năm vừa qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức, triển khai nhiều chương trình truyền thông, đào tạo, tăng cường năng lực - từ cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư cho đến người sử dụng.

Theo số liệu thống kê, số lượng công trình xanh trên cả nước hiện đã đạt trên 600 công trình, với tổng diện tích sàn gần 17 triệu m² đóng góp quan trọng vào việc phát triển nền kinh tế xanh và bền vững.