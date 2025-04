Quận 1 cam kết ngưng công trình nếu xâm hại đến cây xanh 10/04/2025 17:21

(PLO)- Tất cả các đơn vị thi công trên địa bàn quận 1 cam kết nghiêm túc thực hiện các biện pháp thi công để đảm bảo an toàn cây xanh, chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại nếu xâm hại đến cây xanh.

UBND quận 1 TP.HCM vừa có văn bản chấn chỉnh việc thi công cải tạo, chỉnh trang các vỉa hè không để ảnh hưởng đến cây xanh đô thị trên địa bàn quận.

Liên quan kết quả xử lý về việc xâm hại cây xanh trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thanh tra Sở Giao thông công chánh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng Nam Việt về hành vi tự ý chặt rễ cây xanh khi chưa được cấp phép.

Công trình xâm hại đến cây xanh ở quận 1. Ảnh: NV

Theo báo cáo của UBND quận 1, ngay sau sự việc xảy ra ngày 24-3, UBND quận 1 đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 1 có thông báo khẩn gửi tất cả các đơn vị thi công cải tạo vỉa hè trên địa bàn.

UBND quận 1 yêu cầu khẩn trương rà soát, tạm dừng thi công các vị trí xung quanh khu vực bồn cây xanh và tái lập lại toàn bộ các vị trí, bồn cây xanh bị xâm hại (như lộ rễ do quá trình đào bóc nền vỉa hè, bó vỉa, bồn cây hiện hữu). Việc này để đảm bảo sự ổn định nền đất và an toàn cây xanh, đến nay các công tác này đã hoàn thành.

"Ngày 31-3, UBND quận 1 đã tổ chức cuộc họp với tất cả đơn vị thi công để triển khai lại các biện pháp thi công để đảm bảo an toàn cây xanh trên vỉa hè. Tất cả các đơn vị thi công cam kết nghiêm túc thực hiện các biện pháp thi công để đảm bảo an toàn cây xanh, chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại, xử phạt của các cơ quan chức năng và chịu mọi hình thức xử lý của chủ đầu tư nếu xâm phạm đến an toàn cây xanh. Đồng thời các bên đã thống nhất đưa nội dung “xâm hại đến cây xanh” vào điều khoản tạm ngừng hợp đồng đã ký kết" - báo cáo từ UBND quận 1 nêu rõ.

Ngoài ra, UBND quận 1 chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 1 lập tiến độ thi công cụ thể các vỉa hè gửi Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP để chủ động trong công tác phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ và điều chỉnh lại các biện pháp thi công của nhà thầu cho phù hợp. Điều này nhằm hạn chế ảnh hưởng thấp nhất đến các cây xanh, mảng xanh và các bó bồn cây hiện hữu, đảm bảo sự ổn định và an toàn cho cây xanh. Trường hợp vướng rễ không thể thi công sẽ trao đổi tìm biện pháp xử lý phù hợp để không tái diễn hành vi xâm hại cây xanh như thời gian vừa qua.

Trong thời gian vừa qua, có nhiều thông tin phản ánh việc thi công cải tạo, chỉnh trang các vỉa hè trên địa bàn quận 1 có ảnh hưởng đến an toàn cây xanh. Cụ thể là sự việc ngày 24-3, Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng Nam Việt trong quá trình thi công cải tạo vỉa hè đã sử dụng phương tiện cơ giới làm xâm hại nghiêm trọng đến 17 cây lim sét trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Huyền Trân Công Chúa.

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cho tuyến đường và khu vực, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh phải đốn hạ tám cây và cắt gọn tán chín cây lim sét nêu trên.