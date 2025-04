Tây Ninh chủ động điều tiết giao thông lên núi Bà Đen dịp lễ 30-4 22/04/2025 20:00

(PLO)- Tây Ninh chủ động phân luồng, điều tiết giao thông lên núi Bà Đen, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay.

Chiều 22-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh (VH-TT&DL) tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Nam Giang – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, sự kiện kỷ niệm 50 năm là dấu mốc lịch sử quan trọng, thiêng liêng để người dân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng và nhìn lại chặng đường phát triển sau ngày đất nước thống nhất.

Qua đó, khẳng định đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh không ngừng phát triển.

Ông Nguyễn Nam Giang – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ông Giang cho biết, lễ kỷ niệm cũng là dịp tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời là thời điểm để tỉnh Tây Ninh đánh giá lại quá trình phát triển và chuẩn bị cho những bước tiến dài hơn trong tương lai. Đặc biệt, trong năm 2026, tỉnh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm hình thành và phát triển.

Đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn

Cũng theo ông Giang, dự báo lượng khách đến Tây Ninh dịp lễ sắp tới sẽ tăng mạnh từ 20 – 30%, gây áp lực lớn lên hệ thống giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường trọng điểm.

Lượng người dân và du khách đổ về Tây Ninh trong dịp lễ sắp tới sẽ tăng đột biến. Ảnh: Bùi Văn Hải

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh đã xây dựng và triển khai kế hoạch điều tiết, phân luồng giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc cục bộ. Trong đó, lực lượng công an cấp xã được huy động tối đa, phối hợp các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Để tạo thuận lợi cho người dân, du khách lưu thông khu vực Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đang lên kế hoạch nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường kết nối trong thời gian tới. Đồng thời, địa phương cũng xây dựng phương án đưa đón khách hợp lý, hướng đến hình ảnh một Tây Ninh văn minh, thân thiện – nơi du khách có thể an tâm về giao thông và giá cả dịch vụ.

Tổ chức bắn pháo hoa và chương trình nghệ thuật đặc sắc

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Tây Ninh sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút với 90 giàn pháo. Ngoài ra, chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ kỷ niệm được xây dựng công phu, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện.

Tây Ninh tổ chức bắn pháo hoa và chương trình nghệ thuật dịp 30-4. Ảnh: Bùi Văn Hải

Chương trình đã được hoàn chỉnh kịch bản với kết cấu ba chương, 12 tiết mục, thời lượng khoảng 90 phút bao gồm Chương I: Tây Ninh vinh quang giải phóng; Chương II: Tây Ninh hành trình tiếp bước; Chương III: Tây Ninh khát vọng vươn mình.

Các tiết mục được dàn dựng với hình thức ca, múa, nhạc tổng hợp, tái hiện lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc, chiến thắng vang dội của chiến dịch Hồ Chí Minh, sự kiện giải phóng miền Nam và vai trò đóng góp của Tây Ninh trong sự nghiệp thống nhất đất nước.

Chương trình được tổ chức với quy mô lớn, sân khấu hiện đại, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED tiên tiến. Hơn 200 diễn viên chuyên và không chuyên sẽ tham gia biểu diễn gồm các nghệ sĩ đến từ TP.HCM như NSƯT Vân Khánh, NSƯT Thế Vỹ, Chuông vàng vọng cổ Ngọc Diễm, cùng các vũ đoàn chuyên nghiệp.

Đạo diễn chương trình là tiến sĩ Trịnh Đăng Khoa – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, cùng biên đạo múa, thạc sĩ Lê Hải và Vũ đoàn Việt Hải.