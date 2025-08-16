Mới: Sầu riêng, trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc được thông quan ngay tại Đắk Lắk 16/08/2025 17:03

Ngày 16-8, Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk phối hợp các doanh nghiệp Trung Quốc tổ chức hội nghị kết nối giao thương doanh nhân Đắk Lắk – Trung Quốc.

Hội nghị ghi nhận nhiều bản ghi nhớ hợp tác, định hướng xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn, bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, góp phần đưa nông sản, đặc biệt là sầu riêng Đắk Lắk nói riêng, nông sản Việt Nam nói chung tiếp cận sâu hơn thị trường Trung Quốc; nâng cao sức cạnh tranh, giá trị thương hiệu.

Ký kết thành lập trung tâm giao dịch trái cây ASIAN. Ảnh: NV

Nông sản sẽ được thông quan ngay tại Đắk Lắk

Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk cùng đoàn doanh nhân Trung Quốc đã ký kết thành lập trung tâm giao dịch trái cây ASIAN.

Trung tâm này sẽ thực hiện các khâu thu mua, đóng gói, xuất khẩu tại Đắk Lắk. Từ đó, hàng hóa sẽ được thông quan ngay tại Đắk Lắk, xuất khẩu thẳng sang Trung Quốc.

Theo ông Lý Vĩnh Bình, Chủ tịch Cảng thương mại quốc tế Vân Nam, Trung Quốc, ông đã trực tiếp khảo sát các vùng trồng sầu riêng, nhà máy chế biến, hiệp hội ngành hàng, hệ thống logistics tại Việt Nam.

Qua đó, ông tận mắt chứng kiến sự phát triển quy mô, tiêu chuẩn hóa của ngành sầu riêng Việt Nam; đồng thời cảm nhận sâu sắc về chất lượng vượt trội cũng như tiềm năng thị trường của sầu riêng Việt. Bởi vậy, ông Lý Vĩnh Bình mong muốn được tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sầu riêng Việt Nam.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào triển vọng hợp tác với Việt Nam. Sầu riêng tươi từ Việt Nam chỉ mất 3-4 ngày để thông quan tại cửa khẩu Hà Khẩu và vận chuyển đến trung tâm giao dịch của chúng tôi; toàn bộ hành trình bảo đảm chuỗi lạnh, giữ nguyên hương vị tươi ngon. Hơn thế nữa, khi xe container lạnh quay về, có thể chở trái cây đặc sản Trung Quốc sang Việt Nam, giải quyết vấn đề rỗng hàng, tiết kiệm chi phí và làm phong phú thêm thị trường trái cây Việt Nam. Đây thực sự là mô hình đôi bên cùng thắng”- ông Lý Vĩnh Bình nói.

Bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, đánh giá đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước Việt Nam, Trung Quốc trao đổi, chia sẻ thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thiết lập một kênh cung ứng bền vững. Từ đó, đưa sầu riêng của Đắk Lắk chinh phục mạnh mẽ hơn nữa thị trường đông dân bậc nhất thế giới.

Kiến nghị lập phòng test tại Đắk Lắk

Theo bà Hoàng Thị Thúy, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk, nông sản cần được kiểm soát ngay trong nước, tránh để tránh tình trạng hàng hóa bị trả về, ảnh hưởng lớn đến thương hiệu.

Sầu riêng mang lại nhiều lợi thế cho ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Ảnh: NV

Bà Thúy kiến nghị lập phòng test (phòng LAP) nông sản ngay tại Đắk Lắk. Tất cả đều được kiểm tra tại vùng nguyên liệu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kiểm dịch trước khi xuất khẩu.

Còn ông Nông Ngọc Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty Cánh Đồng Vàng (Lạng Sơn), cho rằng Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk cần kiến nghị UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chuẩn chất lượng sầu riêng của tỉnh.

Đồng thời thiết lập chuỗi liên kết bền vững từ nhà vườn, thương lái, doanh nghiệp thu mua và đóng gói, đơn vị logictic, xuất khẩu… Làm sao nâng được chất lượng, có như vậy sầu riêng Việt Nam mới cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí hơn Thái Lan.

"Tôi cho rằng, sản xuất nông sản phải làm sao đảm bảo cho người thân trong gia đình mình ăn. Chất lượng luôn luôn phải đặt lên hàng đầu và nói không với hàng không đạt tiêu chuẩn”- ông Trung nói.