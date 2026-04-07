Đề xuất miễn kiểm tra tạm thời cho ô tô nhập khẩu 07/04/2026 16:09

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ. Điểm đáng chú ý là đề xuất cơ chế nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc ô tô tại khu vực cửa khẩu.

Theo Bộ Xây dựng, quy định hiện hành yêu cầu xe nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi đưa về kho. Tuy nhiên, khi lượng xe nhập khẩu tăng cao, quy định này khiến nhiều phương tiện bị ùn ứ tại cảng, cửa khẩu.

Để khắc phục, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung cơ chế miễn kiểm tra tạm thời. Cụ thể, với xe nhập khẩu được sản xuất tại cơ sở nước ngoài đã có thông báo kết quả đánh giá COP đạt yêu cầu, nếu doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tạm thời để đưa xe từ cửa khẩu về nơi bảo quản, cơ quan chứng nhận sẽ cấp thông báo miễn kiểm tra tạm thời.

Ô tô nhập khẩu đang chờ kiểm tra trước khi đưa về kho.

Thời hạn miễn kiểm tra không quá 30 ngày kể từ ngày cấp. Trong thời gian này, doanh nghiệp được phép đưa xe về kho bảo quản. Sau đó, người nhập khẩu phải thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra, chứng nhận theo quy định.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy định mới sẽ là cơ sở để lực lượng Cảnh sát giao thông cấp đăng ký tạm thời cho xe nhập khẩu. Nhờ đó, phương tiện có thể lưu thông hợp pháp từ cửa khẩu về kho của doanh nghiệp.

Cơ chế này giúp doanh nghiệp chủ động đưa xe về bảo quản trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục. Đồng thời, giảm nguy cơ hư hỏng tài sản và tiết kiệm chi phí lưu kho, bãi tại cảng biển hoặc cửa khẩu.

Liên quan đến xe bị triệu hồi, Bộ Xây dựng cũng đề xuất quy định cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp nhập khẩu.

Theo đó, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến các đại lý, yêu cầu không bán các xe thuộc diện triệu hồi khi chưa được khắc phục.

Ngoài ra, trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo, doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản tới Cục Đăng kiểm Việt Nam. Nội dung báo cáo gồm nguyên nhân lỗi kỹ thuật, biện pháp khắc phục, số lượng xe phải triệu hồi và kế hoạch thực hiện.

Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với người nhập khẩu, cơ quan chứng nhận và các đơn vị vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để xử lý sự cố trong giao dịch điện tử.