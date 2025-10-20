Nhập khẩu xe ô tô từ Nhật Bản, Trung Quốc, Đức tăng mạnh 20/10/2025 09:31

(PLO)-Trong tháng 9-2025, nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống còn có xuất xứ từ Nhật Bản với 525 chiếc, tăng mạnh 98,1% so với tháng trước; xuất xứ Trung Quốc với 415 chiếc, giảm 43,6%; xuất xứ Đức với 382 chiếc, gấp 3,5 lần.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 9-2025 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng 6,3% (tương ứng tăng 1.021 chiếc) so với lượng nhập khẩu của tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 9-2025 đạt 17.295 chiếc, tương ứng trị giá đạt 402 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam được Cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 16.274 chiếc với trị giá đạt 363 triệu USD.

Xe ô tô con từ 7 thị trường

Trong tháng 9 năm 2025, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu Indonesia với 7.452 chiếc, tăng 11,7% so với tháng trước; nhập từ Thái Lan với 4.279 chiếc, giảm 20% và nhập từ Trung Quốc với 4.095 chiếc, tăng 28,4% so với tháng trước.

Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 15.826 chiếc, tăng 4,1% so với tháng trước và chiếm tới 92% tổng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam.

Trong tháng 9-2025, nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống từ nhiều thị trường khác nhau. Ảnh: TN

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 9, có 12.599 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam với trị giá đạt 235 triệu USD, chiếm tới 72,8% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng tăng 4,2% (tương đương tăng 508 chiếc) so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 9 chủ yếu là xe xuất xứ từ Indonesia với 7.452 chiếc, tăng 11,8%; xuất xứ từ Thái Lan với 3.451 chiếc, giảm 11,1% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, trong tháng 9-2025, nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống còn có xuất xứ từ Nhật Bản với 525 chiếc, tăng mạnh 98,1% so với tháng trước; xuất xứ Trung Quốc với 415 chiếc, giảm 43,6%; xuất xứ Đức với 382 chiếc, gấp 3,5 lần.

Tính chung, số xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 7 thị trường này đạt 11.843 chiếc, tăng 2,5% so với tháng trước và chiếm 94% tổng lượng xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Các loại xe khác

Cũng theo Cục Hải quan, xe ô tô trên 9 chỗ ngồi trong tháng 9-2025, không phát sinh thủ tục nhập khẩu xe ô tô trên 9 chỗ ngồi vào Việt Nam.

Xe ô tô vận tải lượng xe ô tô vận tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9-2025 là 2.282 chiếc, với trị giá đạt 66 triệu USD; giảm 13,8% về lượng và giảm 14,8% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 1.426 chiếc xe xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 43,8% so với tháng trước và có 812 chiếc xe xuất xứ từ Thái Lan, giảm 44,3%.

Xe ô tô loại khác trong tháng 9-2025, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 2.414 chiếc xe ô tô loại khác với trị giá khai báo là 100,4 triệu USD, tăng 58,2% về lượng và tăng 59,1% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 2.254 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 55,1% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 93% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.