Tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Quốc dân Việt Nam' vào cuối tháng 7 06/05/2026 08:38

(PLO)- Cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 7, hướng đến hình ảnh gần gũi, đại chúng đúng với tên gọi “quốc dân”.

Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy vừa chính thức công bố việc đơn vị chính thức nắm giữ bản quyền hợp pháp và là nhà tổ chức độc quyền cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia Hoa hậu Quốc dân Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều khách mời như nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang, nhà báo Trung Hoàng, luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, NSND Trịnh Kim Chi, ca sĩ Đoan Trường, Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 Nguyễn Hoài Linh…

Ban tổ chức cho biết trong bối cảnh nhiều cuộc thi sắc đẹp diễn ra thời gian qua, Hoa hậu Quốc dân Việt Nam hướng đến hình ảnh gần gũi, đại chúng đúng với tên gọi “quốc dân”. Cuộc thi mở rộng cơ hội cho nhiều đối tượng thí sinh, không chỉ giới hạn ở những gương mặt đã có nền tảng nổi bật.

Bên cạnh các phần thi truyền thống như áo dài, ứng xử, cuộc thi còn lồng ghép những câu chuyện về đời sống, nghề nghiệp và hành trình cá nhân của thí sinh, nhằm tôn vinh vẻ đẹp nội tâm và giá trị lan tỏa trong cộng đồng.

Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam. Ảnh: TL.

Dịp này, Ban tổ chức cũng công bố kiện toàn nhân sự cấp cao. Nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang được bổ nhiệm làm Trưởng Ban tổ chức, trong khi luật sư Đặng Thị Thúy Huyền giữ vai trò Phó Trưởng Ban tổ chức.

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang cho biết cuộc thi mang sứ mệnh tìm kiếm vẻ đẹp chuẩn mực nhưng gần gũi, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở khả năng lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang nhấn mạnh việc công bố bản quyền là cam kết về tính hợp pháp, sự minh bạch và định hướng phát triển bền vững của cuộc thi.

Trong vai trò tổng đạo diễn, nhà báo Trung Hoàng nhận định đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một đấu trường nhan sắc chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ông cho biết điểm khác biệt của cuộc thi nằm ở cách kể câu chuyện về thí sinh, không chỉ qua sân khấu mà còn ở hành trình trưởng thành và vượt qua giới hạn bản thân.

Theo ông Trung Hoàng, về lâu dài, cuộc thi hướng đến việc góp phần thay đổi quan niệm về cái đẹp, đề cao sự tử tế và khả năng truyền cảm hứng, trong đó danh hiệu hoa hậu gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo là NSND Trịnh Kim Chi. Sự tham gia của nữ nghệ sĩ được kỳ vọng góp phần bảo đảm tính chuyên môn và uy tín cho cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, Hoa hậu Quốc dân Việt Nam dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 7-2026.