Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động với chủ đề 'Miền hương sắc' 05/05/2026 19:32

Chiều 5-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức chính thức công bố cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc, đánh dấu mùa giải thứ 20 của cuộc thi nhan sắc uy tín này.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết Miền hương sắc không chỉ là tên gọi mà còn là một lát cắt tinh tế về vẻ đẹp Việt Nam đương đại.

“Miền” ở đây không phải địa danh cụ thể mà là không gian ẩn dụ, nơi hội tụ chiều sâu văn hóa và những giá trị được cảm nhận bằng trái tim. Vẻ đẹp, theo ông không dừng ở hình thức mà được gợi mở qua nhiều tầng ý nghĩa, tinh khiết và giàu sức lan tỏa.

Làm rõ tiêu chí lựa chọn người đăng quang, ông Phùng Công Sưởng nhấn mạnh hai yếu tố “hương” và “sắc”. “Hương” là vẻ đẹp tâm hồn, lòng nhân ái và chiều sâu văn hóa, còn “sắc” là trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Cuộc thi không tìm kiếm hình mẫu hoàn hảo khuôn mẫu mà hướng đến những đại diện có khả năng truyền cảm hứng, hội tụ trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến.

Một điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc chuyển không gian tổ chức từ Huế sang Hải Phòng.

Theo Ban Tổ chức, đây là sự kết nối giữa chiều sâu di sản và sức bật của đô thị hiện đại, giữa truyền thống và khát vọng vươn ra biển lớn.

Việc lựa chọn Hải Phòng không chỉ nhằm quảng bá du lịch địa phương mà còn tạo môi trường thực tế để thí sinh thể hiện bản lĩnh, trí tuệ thông qua các hoạt động ghi hình và tương tác cộng đồng xuyên suốt.

Tại lễ khởi động, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ về hành trình đương nhiệm. Cô cho biết không đo nhiệm kỳ bằng con số mà bằng những hành động thiết thực cho cộng đồng.

“Trong hành trình đã qua, tôi được trải nghiệm, học tập nhiều hơn, biết cách nhìn nhận bản thân và sống có trách nhiệm. Dù ánh hào quang có tắt, con đường của tôi vẫn tiếp diễn” - Hoa hậu Trúc Linh nói, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi trong các hoạt động cộng đồng.

Trước thềm tìm kiếm người kế nhiệm, Hà Trúc Linh khẳng định sự tôn trọng truyền thống 38 năm của Hoa hậu Việt Nam và sẵn sàng chào đón một “hương sắc mới” đại diện cho phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Ông Hoàng Thọ Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Thành Media, cho biết mùa giải kỷ niệm 20 năm sẽ có nhiều đổi mới từ sân khấu, kỹ thuật dàn dựng đến các dự án xã hội, nhân ái. Mỗi phần thi đều được thiết kế với mục tiêu rõ ràng, giúp thí sinh phát huy khả năng thích nghi và tinh thần cống hiến.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Hải Phòng từng ghi dấu với hai hoa hậu là Nguyễn Thị Huyền, Đỗ Thị Mai Phương và một á hậu là Nguyễn Thị Vân Nhi.

Ban Tổ chức đang làm việc với ê-kíp sáng tạo để xây dựng kịch bản phù hợp, tiếp tục lan tỏa tinh thần “Miền hương sắc”, đồng thời cân nhắc việc mời các hoa hậu, á hậu tham gia tùy theo lịch trình cá nhân.

Nếu như năm 2024 kể câu chuyện về di sản thì năm 2026 sẽ nối dài hành trình đó bằng sự kết nối giữa Huế trầm mặc và Hải Phòng trẻ trung, năng động.

Gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam kiên định với bốn trụ cột: Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến, trở thành “la bàn” giúp thí sinh không chỉ tỏa sáng mà còn trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

Hoa hậu Việt Nam 2026 với sự kế thừa và đổi mới, được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về người phụ nữ Việt Nam – hội tụ nhan sắc, trí tuệ, chiều sâu văn hóa và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.