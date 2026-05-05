Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường viên tịch 05/05/2026 21:31

Ngày 5-5, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ấn ký cáo phó Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.

Theo cáo phó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường đã viên tịch vào lúc 20 giờ 25 phút ngày 4-5-2026 (nhằm ngày 18-3 năm Bính Ngọ) tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505 đường Võ Nguyên Giáp, phường Bình Trưng, TP.HCM).

Lễ nhập kim quan được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày (nhằm ngày 19-3 năm Bính Ngọ). Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Pháp viện Minh Đăng Quang, lễ viếng bắt đầu từ 17 giờ cùng ngày.

Trưởng lão hòa thượng Thích Giác Tường. Ảnh: BÁO GIÁC NGỘ

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 8-5 (nhằm ngày 22-3 năm Bính Ngọ). Sau đó, vào lúc 8 giờ, kim quan Trưởng lão Hòa thượng được phụng tống trà tỳ tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên (tỉnh Bình Dương trước đây).

Theo Báo Giác Ngộ, chiều 5-5, tại Pháp viện Minh Đăng Quang, chư tôn đức Hệ phái Khất sĩ cùng môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng về Giác linh đường để cử hành nghi thức nhập kim quan.

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, cho biết lễ tang miễn nhận phúng điếu và lễ phẩm.

Được biết, sau thời gian khiếm an và được chư Tăng Ni cùng y bác sĩ tận tình chăm sóc, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường trụ thế 97 năm, với 68 hạ lạp, có nhiều đóng góp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hệ phái Khất sĩ.

Sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng là mất mát lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hệ phái Khất sĩ.