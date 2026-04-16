Tổ chức tang lễ cấp cao Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục

Ngày 16-4, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã ký Thông báo số 87/TB-HĐCM về việc tổ chức tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục viên tịch lúc 2 giờ 30 phút ngày 16-4-2026 tại chùa Đoài Lâm (thôn Ngái Dừa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên), hưởng thọ 100 tuổi.
Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức tang lễ theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Lễ viếng diễn ra từ 10 giờ 30 phút ngày 19-4-2026 đến hết ngày 20-4-2026. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 8 giờ ngày 21-4-2026, sau đó linh cữu Trưởng lão Hòa thượng được hỏa táng và an trí tại khuôn viên chùa Đoài Lâm (thôn Ngái Dừa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên).
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên; nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình (cũ); nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình (cũ); nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình (cũ); viện chủ chùa Thánh Long; trụ trì chùa Đoài Lâm.