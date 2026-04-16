Tổ chức tang lễ cấp cao Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục 16/04/2026 13:01

Ngày 16-4, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã ký Thông báo số 87/TB-HĐCM về việc tổ chức tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục (1927-2026). Ảnh: GIACNGO.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục viên tịch lúc 2 giờ 30 phút ngày 16-4-2026 tại chùa Đoài Lâm (thôn Ngái Dừa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên), hưởng thọ 100 tuổi.

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức tang lễ theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ viếng diễn ra từ 10 giờ 30 phút ngày 19-4-2026 đến hết ngày 20-4-2026. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 8 giờ ngày 21-4-2026, sau đó linh cữu Trưởng lão Hòa thượng được hỏa táng và an trí tại khuôn viên chùa Đoài Lâm (thôn Ngái Dừa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên).