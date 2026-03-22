Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời 22/03/2026 21:19

(PLO)- Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời chiều 22-3. 20 giờ tối cùng ngày, các giáo xứ đã đồng loạt đổ chuông sầu trong 10 phút để tiễn đưa Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn về với Chúa.

Theo thông tin từ Văn phòng Tòa Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ 22 phút, tại nhà riêng, ngày 22-3. Chương trình tang lễ sẽ được Văn phòng Tòa Giám mục thông báo sau.

Theo báo Công giáo và Dân tộc, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh ngày 5-3-1934 tại Hòa Thành, Cà Mau. Từ năm 1944 đến 1946, ngài theo học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng; giai đoạn 1946 - 1954, chuyển sang học tại Tiểu chủng viện Phnom Penh (Campuchia).

Trong giai đoạn 1954 - 1956, ngài học triết học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Sau đó, ngài về Bạc Liêu giảng dạy đến năm 1961, rồi tiếp tục theo học thần học trong 4 năm.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (1934-2026). Ảnh: Tổng giáo phận TP.HCM

Ngày 25-5-1965, ngài được Đức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, truyền chức linh mục tại Nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ. Sau đó, ngài giảng dạy tại Tiểu chủng viện Á Thánh Quí.

Từ năm 1968 đến 1971, ngài du học ngành quản trị và giáo dục tại Đại học Loyola (Mỹ). Sau khi trở về nước, ngài tiếp tục giảng dạy tại Tiểu chủng viện Á Thánh Quí đến năm 1974 và được bổ nhiệm làm Giám đốc cơ sở này. Đến năm 1988, ngài trở thành Giám đốc tiên khởi của Đại chủng viện Thánh Quí.

Ngày 22-3-1993, ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho; đến ngày 11-8 cùng năm, ngài được thụ phong Giám mục tại Đại chủng viện Thánh Quí.

Tháng 3-1998, ngài tiếp tục được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM và chính thức nhậm chức vào ngày 2-4.

Ngày 21-10-2003, ngài được Đức Thánh Cha trao mũ và nhẫn Hồng y tại Thánh đường Thánh Justino (Rome), sau đó trở thành thành viên Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích và Thánh bộ Truyền giáo.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nghỉ hưu từ ngày 22-3-2014.

Đến năm 2022, Việt Nam có hơn 7,2 triệu giáo dân. Cả nước có ba giáo tỉnh (Hà Nội, Huế và Sài Gòn), 27 giáo phận.