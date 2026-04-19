Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các phái đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục 19/04/2026 17:04

(PLO)- Nhiều phái đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cơ quan, ban ngành đến dâng hương, kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục tại chùa Thánh Long.

Theo Báo Giác Ngộ, ngày 19-4, phái đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam đã đến chùa Thánh Long (tỉnh Hưng Yên) đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam.

Phái đoàn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam làm trưởng đoàn; cùng đi có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự và chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục. Ảnh: Báo Giác ngộ

Trước di ảnh, chư tôn đức đã thành kính đảnh lễ, dâng hương tưởng niệm và gửi lời phân ưu đến môn đồ pháp quyến của Trưởng lão Hòa thượng.

Cùng ngày, phái đoàn Ban Trị sự GHPG Việt Nam các tỉnh, thành; lãnh đạo các ban, viện Trung ương; đại diện các cơ quan, ban, ngành cũng đã đến kính viếng.

Trung ương GHPG Việt Nam và các phái đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục. Ảnh: Báo Giác ngộ

Trong sáng cùng ngày, phái đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm trưởng đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ do bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban, dẫn đầu đã đến dâng hương, ghi sổ tang, chia buồn cùng Giáo hội và môn đồ pháp quyến.

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng. Ảnh: Báo Giác ngộ

Trước đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục viên tịch ngày 16-4-2026, trụ thế 100 năm, hạ lạp 70 năm. Lễ viếng bắt đầu từ 10 giờ 30 cùng ngày tại chùa Thánh Long.

Lễ truy niệm sẽ được cử hành vào sáng 21-4-2026, sau đó cung thỉnh kim quan nhập bảo tháp tại chùa Đoài Lâm (xã Kiến Xương).