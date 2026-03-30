Cử tri TP.HCM đề nghị giải quyết dứt điểm các dự án treo, xử lý lãng phí tài sản công 30/03/2026 12:52

(PLO)- Cử tri đề nghị TP.HCM tập trung giải quyết dứt điểm các dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống, quyền lợi hợp pháp của nhân dân, tránh lãng phí nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 30-3, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 30-3. Ảnh: THUẬN VĂN

Giải quyết dứt điểm dự án treo, phát triển hạ tầng giao thông

Theo báo cáo, cử tri TP.HCM kiến nghị sớm ban hành chính sách đặc thù, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về đầu tư công và hạ tầng giao thông. Đồng thời đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng bền vững và đồng hành cùng doanh nghiệp để giữ vững vị thế "đầu tàu".

Cử tri băn khoăn trước tình trạng giá cả mặt hàng thiết yếu và chi phí sinh hoạt tăng trong khi thu nhập còn thấp. Từ đó, đề nghị TP tăng cường giải pháp bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả để đảm bảo đời sống.

Về lĩnh vực xã hội, cử tri kiến nghị TP.HCM tiếp tục phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho cán bộ, công chức và người thu nhập thấp. TP cũng cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng quy định về hóa đơn điện tử và tạo cơ chế vốn vay ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp.

Đặc biệt, cử tri kiến nghị TP hoàn thiện pháp lý để sớm khởi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia ngay trong năm 2026 như các tuyến Metro, đường Vành đai 3, Vành đai 4, mở rộng Quốc lộ 13, cầu đường Bình Tiên và dự án cải tạo kênh Hàng Bàng.

Tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, cử tri kiến nghị tổ chức giao thông khoa học hơn, sớm quy hoạch bãi đỗ xe tập trung. TP cũng cần đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ để giải quyết tình trạng ngập do mưa và triều cường.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri đối với đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 trước kỳ họp lần thứ nhất. Ảnh: THUẬN VĂN

Cử tri đề nghị TP tập trung giải quyết dứt điểm các dự án treo kéo dài nhiều năm như dự án Sing - Việt, dự án cây xanh khu Trường đua Phú Thọ. Những dự án này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp về nhà ở, đất đai của người dân và gây lãng phí nguồn lực.

Trong lĩnh vực an ninh, cử tri đánh giá cao nỗ lực xây dựng TP.HCM không ma túy. Tuy nhiên, người dân vẫn lo lắng trước tội phạm công nghệ cao, lừa đảo không gian mạng qua sim rác, tài khoản ảo. Cử tri kiến nghị TP tăng cường bảo mật thông tin và hoàn thiện cơ chế định danh điện tử.

"Ách tắc" cục bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

Cử tri kiến nghị tăng cường nguồn lực cho y tế cơ sở, xây dựng thêm bệnh viện đa khoa và phòng khám vệ tinh tại các khu vực đông dân, vùng ven nhằm giảm tải tuyến trên.

Đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI thảo luận tại kỳ họp sáng 30-3. Ảnh: THUẬN VĂN

Về giáo dục, cử tri đề nghị quy hoạch xây mới trường THPT tại các địa bàn tăng dân số cơ học cao, đảm bảo chỗ học hai buổi cho học sinh. Đồng thời, TP cần quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên.

Về phòng, chống lãng phí, cử tri lo lắng tình trạng lãng phí tài sản công, nhất là các trụ sở cơ quan cũ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cuối năm 2025 hiện chưa được khai thác hiệu quả.

Về cải cách hành chính, cử tri đánh giá cao mô hình chính quyền hai cấp. Tuy nhiên, tại một số địa phương mới sáp nhập vẫn còn tình trạng "ách tắc" cục bộ do chưa đồng bộ hóa dữ liệu và thẩm quyền giải quyết.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kiến nghị HĐND TP thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng, giải quyết dự án tồn đọng và đẩy nhanh Đề án phát triển hệ thống y tế thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.

Đồng thời, Công an TP và các cơ quan viễn thông cần xử lý dứt điểm sim rác. UBND TP cần đẩy mạnh Đề án 06, chuyển đổi số để khắc phục tình trạng "đúng quy trình nhưng chậm kết quả", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.