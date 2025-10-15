Đồng Nai: Tiêu hủy 89 con heo dương tính với chất tạo nạc ở lò mổ 15/10/2025 22:22

(PLO)- Ngoài bị xử phạt hành chính 45 triệu đồng, chủ lò mổ chuyên buôn bán thịt heo phải trả chi phí tiêu hủy 89 con heo dương tính với chất tạo nạc.

Ngày 15-10, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với ông Nguyễn Thanh Phong (chuyên buôn bán thịt heo phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) về vi phạm lưu giữ động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Cùng ngày Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tiêu hủy 89 con heo dương tính với chất salbutamol (chất tạo nạc, là chất cấm trong chăn nuôi) của ông Phong.

Toàn bộ 89 heo đều bị tiêu hủy vì dương tính với chất cấm trong chăn nuôi. Ảnh: VH.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông Nguyễn Thanh Phong chi trả.

Trước đó, ngày 7-10, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Hữu Phước đã phát hiện có 89 con heo thịt (trọng lượng khoảng 100kg/con) và 22 con bò đang được nhốt ở chuồng trại tại phường Trảng Dài để chuẩn bị giết mổ.

Kết quả kiểm tra mẫu nước tiểu của đàn heo đã cho kết quả dương tính với chất tạo nạc. Toàn bộ số heo này là của ông Nguyễn Thanh Phong.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ tang vật đối với toàn bộ đàn heo theo quy định. Đối với 22 con bò, cơ quan chức năng yêu cầu chủ cơ sở đưa về nơi giết mổ tập trung. Cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Hữu Phước dù đã bị rút giấy phép hoạt động hơn 3 năm nay, tuy nhiên từ đó đến nay, cơ sở này vẫn lén lút hoạt động.