Tiếp diễn lò mổ heo chứa chất tạo nạc ở Đồng Nai 08/10/2025 07:51

(PLO)- Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc có 89 con heo dương tính với chất tạo nạc Sabutamol (chất cấm), vấn nạn xảy ra từ nhiều năm nay.

Ngày 7-10, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện cơ sở giết mổ gia súc của ông NHP (40 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) có 89 con heo dương tính với chất tạo nạc Sabutamol.

Test nhanh số gia súc phát hiện 89 con heo dương tính với chất tạo nạc Sabutamol.

Sabutamol là chất cấm thuộc nhóm quy định tại Điều 1, Thông tư 57 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi.

Hiện lực lượng phối hợp đang tiếp tục làm việc với ông NHP để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào giữa tháng 8-2025, báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải loạt 3 bài “Ớn lạnh lò mổ heo '4 không'” phản ánh tình trạng giết mổ heo lậu trên địa bàn phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

Những miếng thịt heo có nguồn gốc từ các lò mổ “4 không” mà phóng viên tiếp cận được trích mẫu gửi đến đến Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM (thuộc Sở KH&CN TP.HCM). Khi kết quả được trả về, đã có mẫu thịt nghi dương tính với chất tạo nạc salbutamol.

Công an phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai kiểm tra một số căn nhà trên địa bàn phường có dấu hiệu mổ heo lậu, hồi đầu tháng 8-2025. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trong những năm qua, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp heo nhiễm chất cấm tạo nạc salbutamol, như vụ phát hiện thêm ba trại heo sử dụng chất cấm salbutamol với số lượng trên 1.350 con heo thịt; phát hiện lô heo 130 con dương tính với chất cấm salbutamol vào năm 2022. Tuy nhiên, đến nay tình trạng sử dụng chất cấm salbutamol vẫn còn là nỗi lo của nhiều người tiêu dùng.