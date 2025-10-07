Phát hiện 89 con heo trong lò mổ dương tính với chất cấm 07/10/2025 21:53

(PLO)- Qua test nhanh 89 con heo trong lò mổ thì tất cả đều có kết quả dương tính với chất cấm trong chăn nuôi.

Ngày 7-10, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai, Công an phường Trảng Dài kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc tại phường Trảng Dài, do ông NHP (40 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra heo trong lò mổ. Ảnh: CAKT.

Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện cơ sở đang nuôi nhốt 89 con heo, 22 con bò.

Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện số heo đang nuôi nhốt dương tính với chất cấm (chất tạo nạc Sabutamol) trong chăn nuôi nên lập biên bản để xử lý theo quy định.