Phát hiện 89 con heo trong lò mổ dương tính với chất cấm

Ngày 7-10, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai, Công an phường Trảng Dài kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc tại phường Trảng Dài, do ông NHP (40 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) làm chủ.
Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện cơ sở đang nuôi nhốt 89 con heo, 22 con bò.
Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện số heo đang nuôi nhốt dương tính với chất cấm (chất tạo nạc Sabutamol) trong chăn nuôi nên lập biên bản để xử lý theo quy định.